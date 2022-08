Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se rumorea que Apple está trabajando en una décima generación de su iPad de gama básica y hay rumores que sugieren que la tableta verá un gran rediseño este año.

Los informes anteriores mostraban el dispositivo con bordes planos -como los modelos más recientes de iPad mini y iPad Air- y una cámara trasera doble dentro de una carcasa en forma de píldora. El botón de inicio Touch ID seguía presente en la parte inferior de la pantalla en esos informes.

Un informe más reciente del sitio japonés Macotakara ha afirmado que el botón Touch ID podría trasladarse al botón de encendido, como el iPad Air y el iPad mini. De ser cierto -y lo tomamos con una pizca de sal por ahora-, los biseles alrededor de la pantalla del iPad (10ª generación) serían más uniformes, como el resto de la gama de iPad.

El informe también afirma que la cámara FaceTime HD será muy diferente y potencialmente se moverá al lado derecho. Al parecer, esto se debe a que, cuando se utilizan funciones como las videollamadas FaceTime, tiene más sentido que la tableta esté en posición horizontal que vertical.

Macotakara dice al final del informe que todo sigue siendo una especulación y que se desconocen los detalles exactos, así que por ahora no lo tomamos como un evangelio. Sin embargo, hay algo que decir sobre el desplazamiento de la cámara a un lado y esto sólo tendría sentido desde una perspectiva de diseño si el botón de inicio de Touch ID ya no estuviera en la parte inferior, así que no es del todo descabellado.

Por ahora, puedes leer todos los rumores e informes que rodean al iPad de Apple (10ª generación) en nuestro artículo separado.

