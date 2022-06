Parece que los iPads dejarán de funcionar como hubs domésticos inteligentes con iOS 16

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Normalmente, las actualizaciones de software introducen nuevas funciones. No las quitan. Pero ese no parece ser el caso de iOS 16.



A partir de la próxima gran actualización de los sistemas operativos del iPhone y el iPad, Apple ya no dejará utilizar un iPad como centro doméstico inteligente para controlar los accesorios de HomeKit, según MacRumors.

Encontró un texto en la segunda beta para desarrolladores de iOS 16 que describe el cambio. "Se necesita un hub doméstico para aprovechar funciones como la recepción de notificaciones de accesorios y permitir que otras personas controlen tu casa", dice el texto de la app Casa. "No podrás ver los hogares compartidos hasta que esos hogares también se actualicen a la última HomeKit. El iPad ya no será compatible con un home hub".

Entonces, ¿qué significa esto? Que si actualizas a iOS 16 (y a iPadOS 16, presumiblemente), tendrás que usar un HomePod, HomePod mini o Apple TV como hub del hogar inteligente, en lugar de tu iPad.

Apple aún no ha confirmado este cambio, pero la página web de la vista previa de iOS 16 dice ahora que "solo el Apple TV y el HomePod son compatibles como concentradores domésticos", lo que sugiere que Apple está eliminando la compatibilidad con los iPad.

Las mejores ofertas del Prime Day 2022 de Amazon en Estados Unidos: Fecha confirmada y primeras ofertas anunciadas Por Maggie Tillman · 23 Junio 2022

Para compensar a los usuarios, Apple está cargando iOS 16 con una aplicación Home renovada con nuevas secciones de categorías. iOS 16 también añadirá eventualmente soporte para el estándar de conectividad del hogar inteligente Matter.

Escrito por Maggie Tillman.