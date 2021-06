Con Multitarea, el iPad se acerca cada vez más al reemplazo de una computadora portátil

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después del discurso de apertura del desarrollador de Apple del año pasado, dije que iPadOS todavía no resuelve el problema clave del iPad (pero puede) . Lo que quise decir es que el iPad todavía era deficiente para hacer varias cosas al mismo tiempo, algo que damos por sentado en una computadora.

Tenemos un montón de ventanas abiertas incluso si solo nos estamos concentrando en una o dos de ellas al mismo tiempo. Estoy escribiendo esto en un iMac, con Chrome y Word uno junto al otro y las ventanas de Finder y WhatsApp en segundo plano.

Ahora, con la nueva función Multitarea , Apple ha traído al menos parte de esta flexibilidad al iPad. De acuerdo, todavía no puede tener ventanas donde desea, pero la nueva función Shelf es esencialmente soporte de escritorio múltiple directamente desde el libro de jugadas de macOS.

Esto es importante porque Apple está dejando bastante claro que no quiere darle un toque a la Mac; el reciente iMac habría sido una excelente introducción para eso. Pero Apple claramente no quiere hacerlo. Entonces, lo que necesitamos son más funciones en un iPad. Porque, como a Apple le gusta recordarnos periódicamente , el iPad es una computadora.

Millones de niños ahora están creciendo acostumbrados a las pantallas táctiles. No les gustan las computadoras que no pueden tocar y el iPad se está convirtiendo en la computadora para ellos (eso no quiere decir que el toque en Windows 10 no pueda atender esto, porque puede y lo hace).

El menú multitarea aparece en la parte superior de las aplicaciones, por lo que puede elegir ir a Vista dividida o Deslizarse con solo un toque. Puede intercambiar aplicaciones en Split View y acceder rápidamente a la pantalla de inicio. El estante significa que puedes tener muchas más cosas abiertas.

También hay nuevos atajos de teclado y puede ver qué atajos están disponibles. La biblioteca de aplicaciones de iOS, ahora en iPad, puede actuar como un lanzador. Universal Control, donde puede trabajar con un solo mouse y teclado entre iPad y Mac, es súper inteligente.

Pero Apple claramente no quiere darnos todos los juguetes todavía. Archivos para iPadOS es como una versión de juguete del Finder de Mac. El soporte de pantalla externa para el iPad no es excelente. No hay soporte para múltiples usuarios (Apple cree que todos deberíamos tener un iPad personal, suponemos). Y algunas aplicaciones de Apple de nivel profesional como Final Cut Pro o Logic no muestran signos de convertirse en aplicaciones para iPad.

Pero a pesar de que estas cosas aún no están aquí, está bastante claro que el desarrollo de iPadOS solo se dirige en una dirección, y eso es hacia un futuro más flexible.

Escrito por Dan Grabham.