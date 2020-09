iOS y iPadOS 14 ya están disponibles para los probadores beta, y estarán disponibles para todos más tarde hoy

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - iOS 14 y iPadOS 14 han comenzado a estar disponibles para algunos usuarios que previamente instalaron las versiones beta del software.

Las versiones finales del software estarán disponibles más tarde hoy junto con watchOS 7.

Consulte nuestra guía de todas las nuevas funciones clave de iPhone, incluida la biblioteca de aplicaciones, widgets en la pantalla de inicio, clips de aplicaciones y más. Los widgets ofrecerán información oportuna de un vistazo, mientras que la biblioteca de aplicaciones significa que puede reducir las pantallas de inicio superfluas y ocultar aplicaciones que rara vez se utilizan.

Una vez que haya actualizado a iOS 14, también obtendrá una actualización de AirPods también.

Y también tenemos una guía completa para iPadOS 14 . Ah, y si te estás preguntando por qué el iPhone 12 aún no se ha lanzado, te lo explicamos aquí .

Aquí hay una lista de todos los dispositivos compatibles, solo para que pueda verificar si su iPhone o iPod touch podrá ejecutar iOS 14.

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE (primera generación)

iPhone SE (2020 - segunda generación)

iPod touch (séptima generación)

Escrito por Dan Grabham. Edición por Cam Bunton.