Apple iPad Pro 2020: fecha de lanzamiento, rumores, especificaciones, características y noticias

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Apple reveló un nuevo iPad Air y iPad mini 5 a principios de la mitad de 2019 y parece que vamos a obtener una actualización de iPad Pro a principios de 2020.

Los informes sugieren que la próxima generación de iPad Pros sacará una hoja del libro del iPhone 2019 , especialmente en el departamento de cámaras. Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora, así como lo que esperamos.

Principios de 2020, probablemente marzo

Esperamos ver los nuevos iPad Pros antes de finales de marzo, ya que en 2018 y 2019, Apple a menudo realiza algún tipo de actualización de iPad a principios de año. Por el momento no se ha establecido una fecha oficial.

iPad Pro 11: alrededor de 247,6 x 178,5 x 5,9 mm, 468 g

iPad Pro 12.9: alrededor de 280.6 x 214.9 x 5.9 mm, 631 g

Apple rediseñó la línea de iPad Pro a fines de 2018 y no esperamos grandes cambios en los modelos 2020.

De hecho, se rumorea que el diseño sigue siendo prácticamente el mismo, lo que significa biseles súper delgados, USB tipo C para carga y datos, además de la capacidad de conectar el Apple Pencil (segunda generación) magnéticamente a un lado y cargarlo de forma inalámbrica.

La configuración de la cámara trasera podría cambiar, pero de lo contrario, se espera un diseño similar al iPad Pro 11 y iPad Pro 12.9 .

iPad Pro 11: 11 pulgadas, Retina líquida, 2388 x 1668, 264ppi

iPad Pro 12.9: 12.9 pulgadas, Retina líquida, 2732 x 2048, 264ppi

Con el diseño de los nuevos modelos iPad Pro que se espera que permanezcan igual, esperamos los mismos tamaños de pantalla que los modelos iPad Pro 2018 también.

Si este es el caso, los iPad Pros 2019 deberían venir en un modelo de 11 pulgadas y un modelo de 12.9 pulgadas. Se espera que ambos dispositivos ofrezcan tecnología True Tone , tecnología ProMotion y una pantalla completamente laminada con un revestimiento antirreflectante.

Se especula que las pantallas se actualizarán a paneles Micro-LED, aunque es muy posible que Apple se quede con las pantallas IPS Liquid Retina.

iPad Pros: cámara trasera triple, cámara frontal TrueDepth

Se espera que las especificaciones de la cámara trasera vean una actualización en los nuevos modelos de iPad Pro. Según los rumores, una cámara trasera triple llegará a los dispositivos iPad Pro 2019, imitando los modelos iPhone 11 Pro .

Las cámaras traseras del iPhone Pro pueden tomar fotos y videos ultra anchos, al tiempo que ofrecen imágenes mejoradas con poca luz gracias al modo nocturno. Se espera que los iPad Pros también ofrezcan las mismas capacidades y características.

También se ha hablado de un sistema de sensor 3D que será una versión más avanzada de Face ID con la capacidad de permitir a los usuarios crear reconstrucciones tridimensionales de habitaciones, objetos y personas. Los detalles sobre esto son incompletos, pero podría ser que el dispositivo tenga una cámara de tiempo de vuelo , que utiliza luz infrarroja para determinar la información de profundidad.

Procesador A13X, múltiples opciones de almacenamiento, compatibilidad con Apple Pencil, altavoces estéreo

Se espera que los modelos iPad Pro de próxima generación vengan con el procesador más nuevo de Apple, que se espera sea el A13, aunque para los modelos iPad Pro, esperamos el A13X. Sin embargo, algunos rumores sugieren que podría llamarse A14X.

Es probable que las opciones de almacenamiento sean similares a los modelos actuales (64 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB) y es probable que las capacidades de la batería mejoren ligeramente, pero aún alrededor de la marca de 10 horas. Sin embargo, no sería demasiado sorprendente ver el modelo de 64 GB reemplazado por un modelo de 128 GB. MicroSD no estará a bordo ya que Apple no lo ofrece en ningún dispositivo.

Sin embargo, la compatibilidad con Apple Pencil estará sin duda en los nuevos modelos de iPad Pro, como lo ha sido desde el comienzo de la línea Pro (Apple Pencil de segunda generación) y también esperamos ver reconocimiento facial Face ID y altavoces estéreo.

El iPad OS de Apple se puso a disposición de todos los iPads desde iPad Air 2 y posteriores en septiembre de 2019, y sin duda los nuevos iPad Pros también se lanzarán en la plataforma cuando lleguen, probablemente con algunas características adicionales.

Puede leer todo sobre las características que vienen con iPadOS ahora con más detalle en nuestra característica separada , pero como resumen rápido, estas son algunas de las características clave:

Nueva pantalla de inicio

Modo oscuro

Sidecar con Catalina

Nuevas funciones multitarea

Gestos de edición de texto

Mejoras de Safari

Aplicación de archivos

Gestión de fuentes

Recordatorios y Encuentra mi

Aquí está todo lo que hemos escuchado hasta ahora sobre los próximos iPad Pros.

Este informe, a través de 9to5Mac , sugirió que las pantallas en la nueva línea de iPad Pro cambiarán a Mini-LED y que otros productos también irán de la misma manera, con el MacBook Pro de 16 pulgadas también cambiando a la tecnología actualizada durante 2020, posiblemente Al mismo tiempo que se lanza un MacBook Pro de 14 pulgadas para reemplazar el actual de 13 pulgadas.

También se sugirió que los nuevos iPad Pros se basarán en un procesador Apple A14X reforzado.

Bloomberg informó que los próximos modelos de iPad Pro se esperan para la primera mitad de 2020 y que vendrán con un nuevo sistema de sensores 3D.

El informe dice que personas familiarizadas con el asunto han dicho que el sistema tiene un nuevo módulo de cámara con dos sensores y un pequeño orificio para el sistema 3D, lo que permite a las personas crear reconstrucciones tridimensionales de habitaciones, objetos y personas. para realidad aumentada (AR).

Un par de días después , el analista Ming-Chi Kuo sugirió lo mismo, y agregó que los dispositivos podrían venir con una cámara de tiempo de vuelo .

¿Podría Apple tener un teclado táctil de pantalla táctil en sus iPads en el futuro? Una patente, descubierta por Patently Apple , muestra una tecnología háptica de próxima generación conocida como electrodos hápticos electrostáticos de patrón estático. Se podría aplicar una variedad de voltajes que harían que escribir en el dispositivo se sintiera diferente.

El sitio dijo que tales esfuerzos podrían significar que los teclados con pantalla táctil podrían, en el futuro, emular potencialmente la sensación de teclados más tradicionales, incluso con teclas de sensación cóncava, para que los usuarios puedan encontrar su lugar en el teclado sin mirarlo. .

MacRumours informó que The Elec afirmó que Apple planea ofrecer tecnología de cámara de detección 3D a principios del próximo año. También se espera que la tecnología llegue al iPhone en 2020, pero según este informe, los modelos iPad Pro la obtendrán primero.

Bloomberg informó varios detalles sobre los próximos modelos de iPad. Afirmó que los iPad Pros 2019 contarían con el mismo diseño que sus predecesores, pero con las mismas actualizaciones que los iPhones 2019, incluida la cámara y el procesador.

El sitio japonés Macotakara afirmó que fuentes dentro de la cadena de suministro china han dicho que el nuevo iPad Pro podría tener una cámara trasera triple en una configuración cuadrada, como se espera que ofrezcan los modelos iPhone Pro 2019.