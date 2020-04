El iPad de Apple a través del tiempo: una década de iPad revisitada

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Hace una década que el iPad original de Apple salió a la calle en los Estados Unidos. El iPad fue lanzado por Steve Jobs, quien hizo una pregunta. Preguntó a la audiencia si "había espacio para algo en el medio" del iPhone y la MacBook .

Hay muchos que, en ese momento, probablemente habrían respondido un inequívoco no a esa pregunta.

Pero luego Apple vendió 3 millones de iPads en 80 días y quedó claro que la respuesta a la pregunta de Steve Jobs fue probablemente la respuesta que conoció todo el tiempo.

Entonces, ¿cómo ha cambiado el dispositivo que hizo las tabletas algo desde que se anunció por primera vez hace una década? Repasamos la historia del iPad.

Anunciado en enero de 2010 y lanzado en abril, el iPad original ofrecía una construcción de aluminio con bordes cuadrados, muy similar a lo que vemos en el iPad Pro actual , aunque los nuevos modelos son mucho más delgados. Viene con una pantalla de 9.7 pulgadas, mide alrededor de 13 mm de grosor y pesa alrededor de 680 g.

El modelo 2010 presentaba un procesador Apple A4 de 1 GHz y venía con capacidades de almacenamiento de 16 GB, 32 GB o 64 GB, al tiempo que prometía una duración de batería de 10 horas. El precio comenzó en $ 499 y había accesorios que incluían una estación de acoplamiento para teclado , así como una estación de acoplamiento estándar para convertir el iPad en un "gran marco de fotos".

La segunda generación de iPad se presentó un año después de la primera, ofreciendo un cuerpo 33% más delgado, ahora 8,8 mm, y reduciendo el peso en aproximadamente 50 g para colocarlo bajo la marca de 600 g. También tenía un nuevo chip A5 de doble núcleo, que se decía que funcionaba al doble de la velocidad del original, con gráficos 9 veces más rápidos y un altavoz reposicionado.

Sin embargo, la mayor diferencia con el iPad 2 en comparación con el modelo original: las cámaras. Tenía una cámara frontal y una cámara trasera, lo que permite FaceTime y videollamadas. Si bien eso es bastante estándar ahora, fue una gran noticia en ese momento.

El iPad de tercera generación llegó en 2012, pero aunque el diseño se mantuvo en gran medida igual que su predecesor, la tecnología de pantalla mejoró enormemente. Apple lo llamó una "pantalla Retina", una frase que sigue usando ahora, y ofreció 4 veces más píxeles que el iPad 2, así como una mayor saturación de color.

También se introdujo un nuevo chip A5X para el iPad de tercera generación, que vio el procesador de gráficos actualizado a cuatro núcleos, y la resolución de la cámara también mejoró, pasando de 1 megapíxel a 5 megapíxeles. Las aplicaciones dedicadas en la App Store eran alrededor de 200,000 cuando se lanzó este modelo y se ejecutó en iOS 6.

Solo 6 meses después del lanzamiento del iPad 3, Apple anunció el iPad 4 . Era casi lo mismo que el iPad 3, lo que significa la misma pantalla Retina de 9.7 pulgadas, una construcción de metal que medía 241.2 x 185.7 x 9.4 mm y pesaba 652 g, pero este es el iPad que abandonó el conector de base de 30 pines e introdujo Lightning .

La pantalla del iPad 4 era la misma que la del iPad 3, una pantalla Retina con una resolución de 2048 x 1536, aunque Apple equipaba el iPad 4 con un nuevo procesador A6X, que se decía que era 2 veces más rápido que el iPad 3. También se movió para admitir Wi-Fi de doble banda y llegó una nueva cámara frontal, que pasó de VGA a 1.2 megapíxeles.

Apple lanzó el primer iPad mini junto con el iPad 4, marcando un nuevo territorio para iPad. Con una construcción metálica de primera calidad, el iPad mini era significativamente más pequeño y liviano que el iPad estándar, medía 200 x 134.7 x 7.2 mm y pesaba 308 g, es decir, la mitad del peso. Los biseles que rodean la pantalla se redujeron y Apple programó iOS para ignorar las pulsaciones accidentales de los dedos en el borde de la pantalla.

El iPad mini tenía bordes más curvos y redondeados que el iPad original, pero optó por la resolución del iPad 2 en su pantalla de 7.9 pulgadas - 1024 x 768 píxeles - en lugar de la pantalla Retina. También usó el procesador A5, lo que significa que no era tan potente como el iPad 4. Dicho esto, podría haber sido mini por naturaleza, pero fue poderoso en lo que ofrecía.

La quinta generación del iPad de Apple se llamaba iPad Air y venía con un diseño completamente nuevo, tomando prestados los bordes curvos del iPad mini. Era un 20 por ciento más ligero que el iPad 4 con 469 g en comparación con 652 g, pero también era más delgado (7,5 mm en comparación con 9,4 mm) y más corto, lo que lo convierte en un dispositivo más portátil.

La pantalla de 9.7 pulgadas era la misma que el iPad 4, pero Apple redujo los biseles que rodean la pantalla en un 43%, lo que significa un área de visualización más grande. Las mismas cámaras que el iPad 4 estaban a bordo del iPad Air, pero Apple puso un nuevo chip A7 debajo del capó del Air, que tenía una arquitectura de 64 bits que permitía un enfoque automático más rápido, velocidades de cuadros de video más altas y una captura de fotos más rápida, entre otras características.

Un año después del lanzamiento del iPad mini, Apple presentó el iPad mini con pantalla Retina . El diseño siguió siendo el mismo, pero la pantalla pasó de una resolución de 1024 x 768 píxeles a una resolución de 2048 x 1536 píxeles, por lo que es la resolución más alta para una tableta de su tamaño.

Era un poco más grueso y pesado que el iPad mini original: 7.5 mm en lugar de 7.2 mm y 331 g en lugar de 308 g, pero el diseño no cambió de otra manera. Las opciones de almacenamiento incluían una opción de 128 GB, y Apple también actualizó el chip a A7, que era el mismo procesador que se encuentra en el iPad Air y el iPhone 5S.

La segunda generación de iPad Air ofreció un diseño similar al modelo Air original, pero se redujo aún más a 6.1 mm, lo que le da el título de la tableta más delgada que podría obtener en ese momento. También era más ligero que el Air de primera generación, con un peso de solo 437 g.

Si bien el tamaño y la resolución de la pantalla se mantuvieron igual que el primer Air, el Air 2 introdujo un recubrimiento antirreflectante, al tiempo que actualizó el chip del A7 al A8X. Sin embargo, el mayor cambio entre el Air y el Air 2 fue la introducción de Touch ID. No se sabía entonces, pero el Air 2 fue el último en la línea iPad Air.

El iPad mini 3 llegó junto con el iPad Air 2, pero en ese momento, Apple pasó por alto rápidamente en la presentación, enfocándose en el modelo más grande. El diseño se mantuvo igual que el iPad mini 2, aunque Apple agregó Touch ID al iPad mini 3 y lo hizo disponible en dorado.

Sin embargo, no hubo actualización del procesador, no hubo mejoras en la cámara y no obtuvo la pantalla laminada y antirreflectante o Wi-Fi más rápido que el iPad Air 2 más grande. En última instancia, el iPad mini 3 fue una actualización menor de la gama iPad mini.

El Apple iPad Pro original se lanzó en 2015, nuevamente marcando un nuevo territorio para el iPad. Ofreciendo una gran pantalla de 12.9 pulgadas con un total de 5.6 millones de píxeles y una frecuencia de actualización variable para ayudar a ahorrar energía, el iPad Pro era una tableta monstruosa. Tenía una configuración de audio de cuatro altavoces en comparación con la configuración dual en el iPad Air 2, lo que permitía 3 veces el volumen y un chip A9X de 64 bits significaba que el iPad Pro era 1.8 veces más rápido que el iPad Air 2.

Al borde de su construcción metálica premium, el iPad Pro delgado de 6.9 mm tenía un conector inteligente para conectar un teclado dedicado, lo que permite la transferencia de energía y datos. El primer lápiz óptico de Apple también se presentó junto con el iPad Pro llamado Apple Pencil. Se puede cargar directamente desde el puerto Lightning del iPad Pro.

El iPad mini 4 de Apple sucedió al iPad mini 3 en 2015, aunque nadie sabía en ese momento que sería el último mini por un tiempo. Era más delgado y liviano que el iPad mini 3, y tenía una pantalla completamente laminada, así como un revestimiento antirreflectante como el Air 2.

Apple también actualizó el chip en el iPad mini 4 al procesador A8 con coprocesador de movimiento M8, y también recibió un aumento en la resolución de la cámara trasera. Aparte de eso, el diseño se mantuvo igual que el iPad mini anterior. Sin embargo, los rumores han estado circulando por un iPad mini 5 ...

Muchos presumieron que este modelo de iPad se llamaría iPad Air 3, pero en cambio se unió a la línea de iPad Pro. El dispositivo de 9.7 pulgadas, llamado iPad Pro 9.7, era un modelo más pequeño del modelo de 12.9 pulgadas que se lanzó el año anterior. Ofrecía la misma construcción delgada de aluminio y el sensor de huellas dactilares Touch ID, pero venía con una nueva opción de color: oro rosa.

El iPad Pro 9.7 tenía el mismo tamaño y resolución de pantalla que el iPad Air 2, pero agregó una saturación de color un 25 por ciento mayor y marcó el comienzo de la tecnología True Tone de Apple, algo que ahora también está disponible en los últimos iPhones . Las especificaciones de la cámara también se actualizaron para el iPad Pro 9.7 y también tenía la misma potencia que el modelo 12.9 más grande, por lo que es considerablemente más potente que el Air 2 que reemplazó.

Este modelo de iPad de Apple se anunció silenciosamente en marzo de 2017, sentado sobre el iPad mini 4, pero por debajo de la gama iPad Pro. Esencialmente, fue el modelo que reemplazó al iPad Air 2, pero Apple dejó caer el nombre de Air. Tenía el mismo diseño que el iPad Air 2, aunque un poco más grueso, pero eso se debía a que este modelo carecía de una pantalla antirreflectante laminada.

El iPad de Apple (2017) también carecía de la tecnología True Tone que se encuentra en los modelos iPad Pro y tampoco venía en oro rosa, ni ofrecía el aumento en la resolución de la cámara trasera. Sin embargo, Apple bajó el precio inicial de este iPad.

El Apple iPad Pro 10.5 llegó a WWDC en 2017, junto con una actualización de especificaciones del Apple iPad Pro 12.9. El iPad Pro 10.5 fue diseñado para reemplazar el modelo iPad Pro de 9.7 pulgadas de 2016, que ofrece una pantalla un 20% más grande y una reducción del 40% en los biseles. Sin embargo, ofrecía muchas de las mismas características, incluida la configuración de cuatro altavoces, el conector inteligente y la opción de color oro rosa.

Debajo del capó estaba el procesador A10X Fusion y el coprocesador de movimiento M10, que se afirmaba que era un 30% más rápido en rendimiento que el A9 y un 40% más rápido en gráficos. Los modelos de almacenamiento incluían 64GB, 256GB y 512GB y era compatible con Apple Pencil como los modelos Pro de 12.9 y 9.7 pulgadas.

A diferencia del Apple iPad Pro 10.5, el iPad Pro 12.9 actualizado no vio un nuevo diseño. Sus biseles permanecieron iguales, al igual que su diseño general y el tamaño de la pantalla, lo que fue un poco decepcionante. Era un dispositivo grande y pesado que a muchos les hubiera gustado ver a Apple tomar algunas medidas para hacerlo más portátil, como una reducción en el tamaño del bisel como el modelo 10.5.

Sin embargo, la actualización de iPad Pro de 12.9 pulgadas solo vio actualizaciones internas. Reemplazar el chip A9X fue el procesador A10X Fusion, el mismo que se encuentra en el modelo de 10.5 pulgadas. El nuevo modelo de 12.9 pulgadas también ofreció las mismas especificaciones de cámara y ofertas de software que el iPad Pro de 10.5 pulgadas.

El iPad estándar de 2018 fue diseñado como un sucesor del modelo de 2017, ofreciendo el mismo diseño que el iPad Air 2. Una vez más, renuncia a una pantalla totalmente laminada y un revestimiento antirreflectante, pero agregó soporte para el Apple Pencil de primera generación .

Se pierde una serie de características del iPad Pro, incluida la tecnología de pantalla Smart Connector y True Tone, así como ninguna opción de color oro rosa, pero sigue siendo significativamente más barato que los modelos Pro, dirigidos a estudiantes. También aumentó el procesador del modelo 2017 al A10.

El Apple iPad Pro 11 llegó en 2018, pero fue diseñado para adaptarse al modelo iPad Pro 10.5 en lugar de reemplazarlo. Ofreciendo una actualización de diseño completa, el iPad Pro 11 se ajusta a sus bordes, reduce sus biseles y zanjas Touch ID a favor de Face ID . También intercambia Lightning por USB Type-C.

Una pantalla Liquid Retina ocupa el espacio del delgado dispositivo de aluminio de 5.9 mm, ofrece una resolución de 2388 x 1668 y el iPad Pro 11 es compatible con Apple Pencil 2. También es un poco más potente que el modelo Pro de 10.5 pulgadas, con el Procesador A12X Bionic, junto con la opción de un modelo de 1TB y cámaras mejoradas.

A diferencia de la primera actualización del iPad Pro de 12.9 pulgadas, la segunda actualización anunciada en 2018 hizo algunos cambios importantes. No solo hizo grandes reducciones en la huella a pesar de ofrecer el mismo tamaño de pantalla: pasó de 305.7 x 220.6 x 6.9 mm a 280.6 x 214.9 x 5.9 mm, sino que también se ajustó en los bordes, como el iPad Pro 11.

El iPad Pro 12.9 de 2018 también redujo su peso en 44 g, Face ID reemplazó a Touch ID, Lightning fue reemplazado por USB Type-C y la segunda generación de Apple Pencil significaba que el lápiz óptico podía conectarse magnéticamente al borde del iPad Pro 12.9 y cargarse de forma inalámbrica . También se introdujo una pantalla Liquid Retina con esquinas redondeadas y el chip A12X Bionic se colocó debajo del capó. También se puso a disposición una opción de 1 TB, como el modelo más pequeño de 11 pulgadas.

El Apple iPad Air de 2019 es muy parecido al iPad Pro solo sin FaceID, biseles uniformes y el puerto Tipo-C. Una pantalla grande y nítida de 10.5 pulgadas con resolución 1668 x 2224, una batería capaz de durar todo el día y compatible con Apple Pencil y Smart Keyboards hacen del iPad Air una excelente opción. Aún más teniendo en cuenta el precio razonable.

Descubrimos que el iPad Air 2019 puede lograr un equilibrio perfecto entre potencia y relación calidad-precio.

El iPad mini 5 de Apple , que no es un título oficial, es básicamente un iPad Pro pequeño y, a pesar de los grandes biseles, sigue siendo una tableta muy compacta. La especificación es muy poderosa con una potencia incomparable por su precio, el iPad mini 2019 conserva las características más reconocibles del dispositivo: el tamaño de pantalla de 7.9 pulgadas junto con el botón de inicio Touch ID.

El iPad Apple de 10.2 pulgadas lanzado en 2019 reemplazó al iPad de 9.7 pulgadas a partir de 2018. También fue diseñado para aprovechar al máximo el nuevo sistema operativo iPadOS de Apple sin dejar de ser la opción de tableta más asequible y familiar de la compañía.

No es el iPad más potente o rico en funciones disponible, pero aún cuenta con algunas especificaciones decentes, incluida una resolución de 2160 x 1620 y un chasis construido con aluminio 100% reciclado. Como tal, el iPad de Apple sigue siendo la opción lógica para muchos.