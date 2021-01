El iPad de Apple a través del tiempo: una década de iPad revisitada

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ha pasado una década desde que el iPad original de Apple salió a la calle en Estados Unidos. El iPad fue lanzado por Steve Jobs, quien planteó una pregunta. Preguntó a la audiencia si "había espacio para algo en el medio" del iPhone y la MacBook .

Hay muchos que, en ese momento, probablemente hubieran respondido un no inequívoco a esa pregunta.

Pero luego Apple vendió 3 millones de iPads en 80 días y quedó claro que la respuesta a la pregunta de Steve Jobs era probablemente la respuesta que conocía desde el principio.

Entonces, ¿cómo ha cambiado el dispositivo que hizo de las tabletas una cosa desde que se anunció por primera vez hace una década? Repasamos la historia del iPad.

IPad de Apple (2010)

IPad 2 de Apple (2011)

Apple iPad 3 (2011)

Apple iPad 4 (finales de 2012)

Apple iPad Mini (2012)

Apple iPad Air (2013)

Apple iPad Mini 2 (2013)

Apple iPad Air 2 (2014)

Apple iPad Mini 3 (2014)

Apple iPad Mini 4 (2015)

Apple iPad Pro 12.9 (2015)

Apple iPad Pro 9.7 (2016)

IPad de Apple (2017)

Apple iPad Pro 10.5 (2017)

Apple iPad Pro 12.9 (2017)

IPad de Apple (2018)

Apple iPad Pro 11 (2018)

Apple iPad Pro 12.9 (2018)

Apple iPad Air (2019)

2019's Apple iPad Air is much like the iPad Pro only without FaceID, uniform bezels and the Type-C port. A big, sharp 10.5-inch 1668 x 2224 resolution display, a battery that's capable of lasting all day and support for both Apple Pencil and Smart Keyboards make the iPad Air a great option. Even more so considering the reasonable price point.

We found the 2019 iPad Air able to strike a perfect balance between power and value for money.

iPad mini (2019)

The Apple iPad mini 5 - not an official title - is basically a small iPad Pro and despite the large bezels it remains a very compact tablet. The spec is very powerful with unparalleled power for its price point, the 2019 iPad mini retains the device's most recognisable features: the 7.9-inch screen size alongside the Touch ID Home button.

IPad de Apple (2019)

The 10.2-inch iPad Apple released in 2019 replaced the 9.7-inch iPad from 2018. It also was designed to make the most of Apple's new iPadOS operating system while still being the company's most affordable and familiar tablet option.

It's not the most powerful or feature-rich iPad available, but it still boasts some decent specs including a 2160 x 1620 resolution and a chassis constructed from 100 per cent recycled aluminium. As such, the Apple iPad continues to be the logical choice for many.

Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas (2020)

En 2020, el Apple iPad Pro se renovó ligeramente con la adición de un nuevo procesador, una cámara mejorada y todas las bondades habituales que esperaría de la línea Pro.

Cuando lo revisamos, no pensamos que hubiera cambiado mucho en términos de potencia de procesamiento o velocidad, pero eso se debe a que el iPad Pro siempre había sido una potencia.

IPad de Apple (8.a generacin)

El iPad de Apple de octava generación fue el iPad más asequible lanzado en 2020. El iPad clásico con el mismo estilo que la generación anterior. Tanto es así, que todo lo que realmente había cambiado era el procesador actualizado.

Sin embargo, el iPad de Apple continuó brindando resultados satisfactorios para la mayoría de los usuarios promedio y era más asequible que el iPad Air, lo que lo convirtió en una excelente tableta para comprar.

Apple iPad Air (2020)

El Apple iPad Air lanzado en 2020 era más asequible que el Pro, pero aún ofrecía algunas características interesantes, como Touch ID, el chip A14 Bionic, la pantalla True Tone y más.

Cuando lo revisamos, pensamos que tenía mucho más que ofrecer que el iPad de Apple estándar y suficiente para que fuera más fácil de justificar que el iPad Pro.

Escrito por Britta O'Boyle. Edición por Adrian Willings.