Consejos y trucos de Amazon Fire: conviértase en un genio de las tabletas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Las tabletas Fire de Amazon son populares, no solo porque son asequibles, sino porque ofrecen una amplia gama de contenido, lo que las convierte en una opción fácil para cualquiera que desee una tableta multimedia.

Hay tres tamaños diferentes: Fire 7, Fire HD 8 y Fire HD 10, junto con la opción para las ediciones para niños de estas tabletas que brindan algunos beneficios.

Tenemos un desglose completo de las tabletas Fire para ayudarlo a elegir cuál sería la mejor para usted, pero siga leyendo para obtener una selección completa de consejos y trucos para aprovechar al máximo su tableta.

squirrel_widget_148776

Ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. 2021: aquí es donde le traemos todas las grandes ofertas de Prime Day de Amazon EE. UU. Por Maggie Tillman · 3 Marzo 2021

Aquí hay un resumen rápido de la interfaz de usuario en su tableta Fire para ayudarlo a moverse.

La pantalla de inicio de Fire OS ofrece tres pestañas: Para usted, Inicio y Biblioteca:

Para ti: vamos a reanudar programas, aplicaciones o libros recientes

Inicio: te da acceso a contenido nuevo y a todas tus aplicaciones

Biblioteca: facilita el acceso a todo su contenido de Amazon

Los controles en la parte inferior lo llevan hacia atrás (izquierda), a casa (centro) oa sus aplicaciones recientes (derecha).

La barra de búsqueda es universal, busca en línea, Appstore y Amazon Shopping.

Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior para acceder a la Configuración rápida y a las notificaciones. Puede acceder a la Configuración a través del engranaje en este menú.

Actualice su tableta Fire: diríjase a Configuración> Opciones del dispositivo> Actualizaciones del sistema y puede verificar si hay una nueva actualización para su tableta. A veces, las actualizaciones no aparecen, por lo que vale la pena verificar si debe recibir una actualización.

Administre el volumen en su tableta Fire: hay cuatro niveles de volumen diferentes: medios, llamadas, alarmas, notificaciones. Todos estos se pueden controlar de forma independiente. Presione el botón de volumen en el costado y luego toque el engranaje en la parte inferior del control deslizante. Esto te llevará a los niveles de volumen de todo.

Activar No molestar: deslice hacia abajo el panel de Configuración rápida desde la parte superior de la pantalla y verá un icono de No molestar. Mantenga presionado el icono y pasará a la configuración. Aquí puedes elegir un horario y lo que se silencia y lo que se permite hacer ruido.

Administrar notificaciones: todas las aplicaciones pueden enviarle notificaciones y es posible que no las desee. Dirígete a Configuración> Aplicaciones y notificaciones y puedes tocar las aplicaciones y desactivar las notificaciones si no las quieres.

Copia de seguridad de una tableta Fire: la tableta Fire realizará una copia de seguridad automáticamente. Puede encontrar la configuración en Configuración> Opciones del dispositivo> Copia de seguridad y restauración. La copia de seguridad se realiza una vez a la semana en segundo plano, por lo que no es necesario que piense en ello.

Restaurar una copia de seguridad en una tableta Fire: puede restaurar una copia de seguridad anterior en una tableta Fire en la primera configuración. Si desea aplicar eso a una tableta existente, primero deberá realizar un restablecimiento de fábrica (Configuración> Opciones del dispositivo> Restablecer los valores predeterminados de fábrica). Se le presentará la opción de restaurar cuando trabaje en el proceso de configuración.

Toma una captura de pantalla en tu tableta Fire: presiona el botón para bajar el volumen y el botón de encendido al mismo tiempo y tomarás una captura de pantalla.

No hay muchos controles para la pantalla, pero hay algunos.

Encienda el tono azul: diseñado para reducir la luz azul emitida por la pantalla, deslice hacia abajo la configuración rápida y toque el tono azul. Esto hará que la pantalla sea más cálida, más adecuada para usar por la tarde y por la noche.

Elija el tono de tono azul: busque el ícono como se muestra arriba y presione y mantenga presionado y pasará a la configuración. Aquí puede ajustar la temperatura del color o configurar un programa para el tono azul.

Ajuste el brillo de la pantalla: la pantalla se puede ajustar automáticamente, o puede modificar manualmente la configuración usted mismo. Deslice hacia abajo el panel de Configuración rápida y encontrará un control deslizante para ajustar el brillo.

Cambiar el tamaño de la fuente: ¿Quiere que todo sea más grande o más pequeño? Hay cuatro tamaños de fuente diferentes disponibles. Abra Configuración> Pantalla> Tamaño de fuente para realizar cambios.

Las tabletas Fire son asequibles, pero no tienen un gran almacenamiento. Cuando hay mucho espacio de almacenamiento, la tableta se ralentiza mucho. Aquí hay algunas cosas que puede hacer para mejorar la situación.

Use una tarjeta microSD para expandir el almacenamiento: todas las tabletas Fire admiten almacenamiento adicional. El Fire 7 y el HD 10 ocuparán hasta 512 GB, los nuevos HD 8 y 8 Pro pueden ocupar hasta 1 TB de almacenamiento microSD. Ésta es la mejor forma de conseguir más espacio.

Squirrel_widget_168242

Tenga en cuenta que necesitará una tarjeta de Clase 10 o superior para obtener la mejor experiencia. También tenga en cuenta que no puede mover una tarjeta SD de una tableta Fire a otra para mover películas, libros o aplicaciones descargados; si la mueve a una tableta nueva, se le pedirá que la reformatee.

Use 1-Tap Archive para liberar espacio: las tabletas Fire encontrarán automáticamente el contenido que no usa con frecuencia y se ofrecerán a archivarlo, devolverlo a la nube, para ahorrarle espacio. Dirígete a Configuración> Almacenamiento y verás la opción en la parte superior de la página. Toca "archivar ahora" para eliminar ese contenido, o "ver contenido" para ver y anular la selección de las cosas que no quieres que se eliminen.

Verifique qué está ocupando su almacenamiento: en Configuración> Almacenamiento, verá Almacenamiento interno. Si toca eso, obtendrá un desglose de lo que está ocupando espacio. Si ha insertado una tarjeta microSD, también puede tocar la Tarjeta SD para ver qué está llenando esa tarjeta.

Mover aplicaciones a la tarjeta SD: si tiene una tarjeta microSD en su lugar, puede mover aplicaciones fácilmente a ella para ahorrar espacio en el almacenamiento interno. Dirígete a Configuración> Almacenamiento y encontrarás la opción.

Alexa ofrece mucha diversión: el mismo sistema que obtendrás en Amazon Echo, con las mismas habilidades.

Cómo acceder a Alexa: puede abrir la aplicación Alexa tocando el ícono en la pantalla de inicio, o puede presionar y mantener presionado el botón de inicio y luego puede hablar con Alexa.

Cómo activar / desactivar el manos libres Alexa: deslice hacia abajo el panel de notificaciones y configuración rápida y verá un icono para el manos libres Alexa. Toque aquí para activar o desactivar Alexa. Cuando está encendido, su tableta responderá a los comandos de "Alexa" todo el tiempo.

Restringir el acceso de Alexa: es posible que desee limitar algunas de las cosas a las que Alexa puede acceder. En Configuración> Alexa, encontrará la opción de restringir el acceso de Alexa a Amazon Photos, avances de películas y videos web. También puede activar un filtro de búsqueda seguro para videos web.

Desactiva las llamadas y los anuncios de Alexa: en el mismo menú de configuración anterior, encontrarás la opción para desactivar la "comunicación". Esto le permitirá desactivar todas las opciones de comunicación: Drop In, Alexa Calling, mensajería y anuncios.

Controle la configuración de Alexa: con acceso a la aplicación Alexa, puede controlar todas las configuraciones de Alexa. Abra la aplicación Alexa, abra el menú superior izquierdo y toque Configuración. Aquí puede controlar todas las configuraciones de Alexa, aplicables a todos los dispositivos: tabletas Fire, parlantes Echo o en su teléfono.

Controle sus dispositivos domésticos inteligentes: se puede acceder fácilmente a cualquier dispositivo que haya configurado con Alexa en su tableta Fire. En las actualizaciones de software recientes, se ha agregado un ícono a la tableta Fire en la esquina inferior izquierda. Toque esto y se abrirá un panel para controlar todos sus dispositivos conectados a Alexa.

Si tiene un Fire HD 8 o Fire HD 10, ofrece el modo Show para convertir su tableta en un Echo Show. Si usa el modo Mostrar, querrá activar el manos libres de Alexa como se indicó anteriormente.

Cómo activar el modo de presentación: puede activar el modo de presentación deslizando hacia abajo el panel de Configuración rápida; verá un interruptor para el modo de presentación en la parte superior. Enciéndelo.

Seleccione el contenido que muestra el modo Mostrar: puede personalizar las pantallas que obtendrá en el modo Mostrar. Dirígete a Configuración> Mostrar modo> Pantalla de inicio> Contenido de inicio y puedes desactivar varios elementos: acciones, recetas, temas de tendencia, puntajes finales, etc.

Seleccione fondos de pantalla y fondos para el modo Mostrar: puede elegir un fondo diferente o personalizarlo con sus propias fotos. Dirígete a Configuración> Mostrar modo> Pantalla de inicio> Fondo para hacer tu selección.

Además del modo Show, si posee el Fire HD 8, vale la pena obtener la base de carga inalámbrica para completar el paquete.

Squirrel_widget_239582

La tableta Fire puede admitir varios usuarios, dándole a cada uno su propio espacio. Apoyará a dos adultos y hasta cuatro niños como parte de un hogar amazónico.

Cambiar de usuario: para cambiar de usuario, deslice hacia abajo el panel de Configuración rápida y verá un icono de persona. Toque esto y le mostrará los usuarios registrados. Toque el perfil de usuario que desee y cambiará a ese usuario.

Agregue una persona a su tableta Fire: cuando configure por primera vez una tableta Fire, se le dará la opción de seleccionar quién usará una tableta, de su hogar de Amazon. Puede seleccionar todos los usuarios relevantes. Si ya lo ha configurado, diríjase a los perfiles de usuario como se indicó anteriormente y toque Nuevo usuario. Luego, se le pedirá que agregue usuarios de su hogar.

Configure un perfil de niño: al agregar un perfil de niño, se le dirigirá a una página de configuración de niño para administrar el contenido. Puede seleccionar la configuración que corresponda y luego seleccionar "Mostrar perfil en la pantalla de bloqueo" y ese niño aparecerá como usuario. Puede habilitar o deshabilitar contraseñas para niños.

Tenemos una guía de configuración completa para niños en tabletas Fire aquí mismo , ya que hay mucho que considerar.

Escrito por Chris Hall. Edición por Cam Bunton.