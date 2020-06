Una mirada más cercana a la base de carga inalámbrica de Amazon para Fire HD 8

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Cuando Amazon anunció la nueva tableta Fire HD 8, también agregó carga inalámbrica al rango por primera vez con una versión Plus de esa tableta.

Eso agrega atractivo a la tableta porque hay comodidad cuando se trata de cargar, puede simplemente dejarlo en el muelle, al tiempo que aprovecha el modo Show integrado de Alexa y Alexa.

El Fire HD 8 Plus no viene con la base de carga inalámbrica, debe comprar esa base por separado. Está fabricado por Angreat específicamente para la tableta Fire y esta es una gran evolución más allá de la iteración anterior, el Show Mode Dock.

Para aquellos que no pueden recordar, el Show Mode Dock hizo que deslizaras tu tableta en una funda, que luego agregó puntos de contacto de carga para el cambio de base. Funcionó, pero fue bastante desordenado.

squirrel_widget_239582

Pasar a la carga inalámbrica Qi es una solución mucho más limpia y la nueva base también es bastante agradable. Es un cuerpo de plástico doblado bastante sustancial, lo que significa que es estable y tiene un revestimiento de tela sobre la parte superior, por lo que también es estéticamente agradable. Eso también significa que no rayará su tableta, no acumulará polvo o impresiones y, en general, se verá bien.

Sin embargo, el ángulo es fijo y no puede cambiarlo. Resulta que tiene casi el mismo ángulo de visión que el Echo Show y es importante asegurarse de que tiene los altavoces en la parte superior de la tableta cuando la coloca en su lugar, de lo contrario, se bloquearán y amortiguarán, y no hay un altavoz separado en este stand

La tableta se puede colocar en el muelle en vertical u horizontal, según su preferencia.

Lo que no es tan bueno es que usa el enchufe más barato. Esto tiene un cargador de clavijas de estilo antiguo, mientras que el Fire HD 8 Plus usa USB-C. No podemos evitar pensar que el uso de USB-C en el cargador crearía una mejor universalidad y potencialmente menos desperdicio en la línea.

Es un cargador estándar Qi que es importante por un par de razones. En primer lugar, significa que el Fire HD 8 Plus también es estándar Qi. Eso significa que puede usarlo con cargadores Qi existentes que pueda tener. Lo hemos probado y funciona y es conveniente para cargar en lugares públicos con cargadores Qi o para cargar en muebles de carga compatibles con Qi, por ejemplo.

Eso también sugiere que Amazon podría adoptar Qi para otro dispositivo en el futuro, lo que generalmente es bueno para el ecosistema de carga inalámbrica: esperamos un Kindle estándar Qi.

También significa que la base de carga inalámbrica potencialmente cargará otros dispositivos que pueda tener. Por supuesto, está diseñado para Fire HD 8 Plus, por lo que la forma es para acomodar ese dispositivo y algunos elementos simplemente no encajan. Pero descubrimos que la base tiene una forma ideal para poner en pie un teléfono, lo que significa que probablemente también cargará muchos teléfonos inteligentes.

1/2 Pocket-lint

Eso dependerá de dónde estén los elementos de carga en cierta medida, pero dejamos caer el Xiaomi Mi 10 Pro en el muelle y se cargó perfectamente, pero no hay garantía de que funcione con otros dispositivos. Está diseñado principalmente para Fire HD 8 Plus.

El modo Echo Show se introdujo hace unos años para proporcionar un punto de cruce entre la tableta Fire de Amazon y su pantalla inteligente Echo Show. Efectivamente, significa que la tableta Fire puede replicar las funciones del Echo Show.

Cuando coloque la tableta en la base de carga inalámbrica, se iniciará automáticamente en el modo Mostrar. Obtendrá una pantalla con un reloj más grande, sugerencias para las solicitudes de Alexa o cosas como citas de calendario y recordatorios. Es, en efecto, la misma vista que obtienes en el Echo Show.

El Fire HD 8 Plus también admite el control de voz de Alexa siempre activo, lo que significa que solo puede hablar con Alexa para obtener esas respuestas. En la práctica, es básicamente lo mismo que usar el Echo Show, aunque los altavoces no son tan potentes.

Si no desea esas funciones, puede desactivarlas. Puede desactivar el control de voz de Alexa y puede desactivar el modo Mostrar si no está interesado en él.

La base de carga inalámbrica para Fire HD 8 Plus funciona bien como parte del paquete cuando se combina con la nueva tableta Amazon. Que tenga que comprarlos por separado causará una pausa para pensar en algunos, y el precio del muelle también disuadirá a algunos.

Pero si puede reunirlos, esta es una solución conveniente para una tableta doméstica. Tiene la ventaja de un Echo Show cuando está acoplado, pero la capacidad de agarrar la tableta para una gama completa de entretenimiento cuando lo desee, sabiendo que estará completamente cargado.

squirrel_widget_239557