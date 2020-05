Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Amazon ha actualizado su línea de tabletas con un Fire HD 8 "completamente nuevo", un Fire HD 8 Plus y una nueva versión de Fire HD 8 Kids Edition, con el servicio Fire for Kids de la compañía que proporciona contenido apropiado para niños.

El Fire HD 8 normal, con su prefijo "totalmente nuevo", viene con una pantalla HD de 880 x 1280 x 800 y tiene un procesador más rápido en comparación con su predecesor. Se afirma que su CPU de cuatro núcleos a 2.0 GHz es un 30 por ciento más rápida. También hay 2 GB de RAM a bordo.

También se ha mejorado el espacio de almacenamiento, con opciones de 32 GB y 64 GB, además de soporte para hasta 1 TB más a través de la expansión de la tarjeta microSD.

La duración de la batería es más larga, con hasta 12 horas de "uso mixto" reclamado por Amazon . Y ahora hay un modo de juego en la tableta, que apaga las notificaciones y optimiza los procesos de la tableta para jugar principalmente.

Está disponible para pre-pedido ahora en colores blanco, negro, azul crepuscular o ciruela, con un precio de £ 89.99 / $ 89.99.

Alternativamente, por solo £ 20 más, el Amazon Fire HD 8 Plus eleva la RAM a 3GB, por lo que puede realizar múltiples tareas de manera más efectiva y rápida, agrega carga inalámbrica y un adaptador de 9 W que puede recargar el dispositivo en menos de cuatro horas, e incluye tres meses de Kindle Unlimited gratis. Eso vale £ 7.99 por mes en sí mismo.

El Fire HD 8 Plus también está disponible para pre-pedido ahora en azul crepuscular, negro carbón, blanco arenisca o ciruela, desde £ 109.99 / $ 109.99.

Una base de carga inalámbrica Made for Amazon opcional también está disponible por £ 39.99.

La adición final es la "totalmente nueva" Fire HD 8 Kids Edition, que tiene 32 GB de almacenamiento (con soporte para tarjetas microSD de hasta 1 TB de tamaño) y todas las demás características de la Fire HD 8 estándar.

Sin embargo, agrega el servicio antes mencionado de Fire for Kids, que proporciona acceso a toneladas de libros, aplicaciones, juegos, etc., apropiados para la edad, todo sin comprar en la aplicación. Eso dura un año antes de convertirse en un servicio pagado a £ 1.99 por mes para los miembros Prime (£ 3.99 por mes para los que no son Prime).

También obtienes una funda para niños con soporte ajustable, en azul, rosa o morado.

También está disponible para pre-pedido hoy, con un precio de £ 139.99 / $ 139.99.

Las tres tabletas se enviarán a partir del 3 de junio.