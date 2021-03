Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Barnes and Noble planea actualizar su antigua línea de lectores electrónicos Nook, según un nuevo informe.

La compañía les dijo a The Verge y Engadget que las nuevas unidades llegarán a las tiendas en la primavera de 2021, con una tableta aún por anunciar que planea debutar la próxima semana (o fines de marzo de 2021). Será “una nueva tableta Nook diseñada con Lenovo”.

La tableta Nook más reciente de Barnes and Noble es la Nook de 10.1 pulgadas con Android que costaba $ 129 cuando se lanzó, aunque no ha estado disponible para su compra desde el verano pasado. De hecho, otros lectores electrónicos de Barnes and Noble, incluidos Nook GlowLight 3 y GlowLight Plus, están todos listados como completamente vendidos en línea. Sin embargo, algunas tiendas minoristas aún enumeran las existencias disponibles en la tienda.

Esto ha hecho que algunos fanáticos de Nook se pregunten si Barnes and Noble planeaba descontinuar la línea. Pero, aparentemente, todos los problemas de acciones se deben a las ventas "excepcionalmente fuertes" durante el año pasado, o al menos eso es lo que Susan McCulloch, directora senior de operaciones de Nook de Barnes and Noble, le dijo a The Verge. "A medida que surgen los problemas, por supuesto, este es uno agridulce para un minorista", dijo.

Tenga en cuenta el GlowLight 3 lanzado en 2017. El Plus tiene dos años .

Escrito por Maggie Tillman.