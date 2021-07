Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Durante años, los fabricantes de teléfonos inteligentes han probado numerosas formas de crear una pantalla verdaderamente de borde a borde. El objetivo final es tener un teléfono inteligente con una pantalla que llegue a los cuatro bordes del marco, sin interrupciones.

El único problema ha sido la necesidad de una cámara para selfies. Eso inevitablemente se ha de poner en alguna parte, y hemos visto una serie de métodos inventivos que tienen como objetivo tratar de ocultarlo, hacer que sea menos una obstrucción o, al menos, reducir su impacto visual.

Ha habido mecanismos de cámara emergente , pequeñas muescas de gotas de rocío, cámaras abatibles y cámaras perforadas colocadas en la parte frontal de los teléfonos. Pero hay una nueva tecnología destinada a ocultarlo por completo: la cámara debajo de la pantalla. También conocido como USC (cámara debajo de la pantalla) o UPC (cámara debajo del panel).

Afortunadamente, la pista está muy claramente en la descripción. La cámara UPC / USC o debajo de la pantalla es una cámara que está oculta detrás del panel de pantalla del teléfono inteligente.

En términos básicos, es similar a los sensores ópticos de huellas dactilares en pantalla. Una pequeña parte del panel de la pantalla es transparente y deja pasar la luz a una cámara que se encuentra detrás de la pantalla. O para ser más técnicamente precisos, una pequeña porción cerca de la parte superior de la pantalla es en realidad una segunda pantalla transparente diminuta.

Si se pregunta por qué no pueden hacer lo que hacen con los sensores ópticos de huellas dactilares y solo hacer una parte transparente de la pantalla principal todavía, es porque los paneles OLED estándar aún no pueden dejar pasar suficiente luz al otro lado para crea una imagen coloreada decente. Entonces, por ahora, compañías como ZTE y Xiaomi han recurrido al uso de una pantalla secundaria "invisible" mucho más pequeña dentro de una pantalla.

Y, si usaran esta pantalla como el panel completo, eso tendría graves consecuencias para la fidelidad de la imagen en la pantalla. Así que lo colocan en una parte de la pantalla donde, la mayoría de las veces, la calidad de la imagen no importa: en la barra de estado.

Si bien el objetivo final es seguramente implementarlo de una manera que lo haga completamente invisible, las primeras iteraciones no lo han logrado del todo. Es principalmente invisible en los días más oscuros, pero una vez que ilumina el área de la pantalla que oculta la cámara, puede ver claramente el área que deja pasar la luz. A medida que se desarrolle la tecnología, esperamos que esto mejore.

El primer teléfono en tener la cámara debajo de la pantalla fue el ZTE Axon 20 5G . Hasta ahora, también es el único producto disponible comercialmente con la cámara debajo de la pantalla.

El teléfono conceptual Apex 2020 de Vivo lo tiene, pero es un teléfono conceptual y no se ha puesto a disposición de los consumidores para que lo compren.

Tanto Xiaomi como Oppo también han hecho una demostración de la tecnología, pero nuevamente, aún no la han lanzado en un teléfono final para la venta minorista. Se rumorea que también llegará al Samsung Galaxy Z Fold 3 , pero eso es solo una especulación por ahora.

La respuesta simple para eso, en el momento de escribir este artículo por primera vez, es que la tecnología es imperfecta. Hay una razón por la que solo se implementó en un dispositivo de rango medio de ZTE.

Como ya se mencionó, parte de la razón es que no es posible (todavía) ocultar completamente esa pantalla transparente secundaria. El otro problema tiene que ver con la calidad de imagen de la cámara que está detrás.

Al agregar una capa de material que no está completamente claro frente a una cámara, es más difícil obtener una foto realmente buena. Después de todo, las cámaras requieren luz para tomar fotografías, pero lo más importante es que también necesitan que la luz llegue al sensor sin alterar la señal para producir resultados nítidos y precisos.

Esta es una simplificación excesiva extrema, pero es casi como cubrir la cámara con una capa muy delgada de papel de calco y pedirle que tome una foto tan buena como si no lo hubiera hecho. Simplemente no se puede hacer. O no ha estado tan lejos.

Sin duda, el objetivo es hacer que la parte de la pantalla transparente sea más transparente, pero también desarrollar mejores IA / algoritmos para corregir los problemas que surgen al filtrar la luz a través de la pantalla.

Las mejores ofertas de Amazon US Prime Day 2021: ofertas seleccionadas aún en vivo Por Maggie Tillman · 8 Julio 2021