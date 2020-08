Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La cámara debajo de la pantalla se ha promocionado durante mucho tiempo como el siguiente paso en la tecnología de los teléfonos inteligentes para ayudar a mantener la pantalla libre de interrupciones, como una muesca o un agujero perforado.

ZTE afirma ser el primero en comercializar uno, con el Axon A20 5G, como proclamó Ni Fei, presidente de dispositivos móviles de la compañía, en el sitio de redes sociales chino Weibo .

Ahora está lejos de ser la primera vez que escuchamos sobre la tecnología de cámara debajo de la pantalla. En mayo de 2020 hubo algunas noticias de este tipo: se rumorea que el Huawei Mate 40 presenta una solución de este tipo ; Xiaomi patentó una forma de ofrecer dicha tecnología . Luego, en junio, Oppo mostró su versión .

ZTE corriendo hacia la línea de meta es en gran medida una declaración de intenciones. Es una marca enorme, pero no con un alcance internacional completo en la actualidad. Por lo tanto, ser el primero en cruzar la línea será una forma de hacer que todos miren con interés.

Entonces, ¿qué más sabemos sobre el A20 5G? No mucho. La conectividad 5G es un hecho, por supuesto, pero no hay especificaciones adicionales, fecha de lanzamiento o precio. Incluso la imagen de arriba no es del teléfono.

Habla de una provocación sin la gran revelación. Mantendremos los ojos bien abiertos para ver qué ofrece ZTE al mundo, ya que es probable que 2021 sea el año del teléfono con cámara debajo de la pantalla.

Escrito por Mike Lowe.