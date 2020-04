Cómo mantener la reproducción de música de YouTube en segundo plano en iPhone

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

En iPhone, la mayoría de las aplicaciones de música te permiten reproducir música en segundo plano. Después de todo, serían prácticamente inútiles si no pudieran. Para las aplicaciones de video, ese no es el caso, lo cual, nuevamente, tiene sentido, ya que no puede ver videos con su iPhone bloqueado y el teléfono en espera.

Con YouTube, la aplicación es una especie de plataforma dos en uno que ofrece videos y, con eso, videos musicales, que es una forma sorprendentemente popular de consumir música en estos días.

Ahora, YouTube te permite usar su aplicación de video para reproducir música en segundo plano, pero hay una advertencia: debes ser un suscriptor Premium para aprovechar esa función. Por supuesto, puedes usar la aplicación YouTube Music, pero de nuevo, también debes suscribirte.

Afortunadamente, hay una solución alternativa que le permite reproducir música de videos de YouTube de forma gratuita, en segundo plano, y realmente no es difícil de hacer.

El truco es usar el navegador predeterminado de su teléfono, Safari:

Abre Safari y ve a YouTube.com

Ahora busque el video musical que desea escuchar

Toque el icono AA en la barra de dirección / búsqueda

Elija solicitar sitio de escritorio en el menú desplegable

Haz clic en "reproducir" en tu video

En este punto, cuando regrese a su pantalla de inicio o bloquee su teléfono, la música se detendrá porque el video deja de reproducirse. Sin embargo, puede volver a reproducirlo fácilmente, sin volver al navegador.

Despliegue el Centro de control (o tire hacia arriba desde la parte inferior si tiene un iPhone con TouchID)

Encuentra el widget de reproducción de música

Debe tener la pista de la canción etiquetada desde el navegador

Presiona el botón de reproducción

Es importante tener en cuenta que esta función no funciona a menos que coloque la página de YouTube en modo de escritorio en el navegador, por lo que es un paso obligatorio.

Una vez que haya hecho eso y despliegue el Centro de control, debería ver la opción de reproducir la música nuevamente. Una vez que se está reproduciendo, puede bloquear su teléfono y reproducirlo y pausarlo desde el control de la pantalla de bloqueo o simplemente continuar con su negocio utilizando otras aplicaciones en el teléfono.

Vale la pena señalar que, si estás en una lista de reproducción o en una cola, no parece que continúe automáticamente con la siguiente canción, por lo que debes volver a abrir Safari para elegir una nueva canción cuando una finalice. Afortunadamente, YouTube está lleno de largas compilaciones, y puedes encontrar fácilmente videos de más de una hora de duración.