(Pocket-lint) - Recientemente hemos oído rumores de que el próximo teléfono plegable de Xiaomi está a punto de salir al mercado, y ahora parece más probable que nunca.

El experimentado filtrador Ice Universe ha publicado un vídeo en Twitter en el que se muestra el Xiaomi Mix Fold 2 en toda su delgada y brillante gloria.

Xiaomi MIX Fold2, el video está aquí, es hora de sorprenderte, el teléfono plegable más delgado de la historia, por favor, presta atención al Tipo C, es sólo un poco más grueso que el Tipo C, no puede ser más delgado. Sólo 5,x mm de grosor. pic.twitter.com/FkX62zpVv3-