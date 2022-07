Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Después de que Xiaomi haya lanzado la serie de teléfonos Xiaomi 12S en China -y de que estos modelos se queden probablemente en el mercado chino-, todas las miradas se dirigen ahora hacia el próximo lanzamiento mundial.

Los rumores sugieren que pronto podríamos ver el Xiaomi 12T Pro hacer su aparición, y podría ser uno de los primeros teléfonos en lanzarse con una cámara de 200 megapíxeles, probablemente de Samsung.

Los detalles sobre el Xiaomi 12T Pro se filtraron en un vídeo de YouTube(vía Twitter), en el que -además de hablar del sensor de la cámara que se ofrece- también se mencionan otras especificaciones esperadas.

Entre ellas, el procesador Snapdragon 8+ Gen 1, una opción de almacenamiento de 256 GB y lo que se afirma que es "la mejor pantalla OLED de 120 Hz" en su rango de precios. Este rango de precios: entre 13 y 15 millones de dongs vietnamitas, es decir, entre 460 y 540 libras esterlinas o entre 560 y 640 dólares estadounidenses.

Aunque está entre los primeros, es probable que Xiaomi no ofrezca una cámara de 200 megapíxeles este año. Una foto "in the wild" de un teléfono Motorola no lanzado a principios de año también sugiere que Moto podría adelantarse a Xiaomi en el mercado.

Samsung anunció por primera vez su sensor Isocell HP1 de 200 megapíxeles en septiembre de 2021, y desde entonces lo ha seguido con el HP3. Y -aunque Xiaomi y Motorola podrían ser los primeros en lanzar uno de estos sensores en un teléfono- no estamos seguros de si Samsung utilizará uno en sus propios dispositivos o cuándo lo hará.

Aunque más megapíxeles no significan necesariamente mejores fotos, sobre todo con poca luz, el sensor de Samsung ofrece la posibilidad de pixelar, combinando grupos de píxeles para crear onzas más grandes cuando sea necesario, para captar más luz. El Isocell HP1 también es capaz de grabar vídeo 8K a 30 fps.

La prueba del pastel, como siempre, está en el comer. Si estos teléfonos se lanzan con el sensor de Samsung, por fin podremos saber con exactitud la calidad de estos sensores de 200 megapíxeles

Escrito por Cam Bunton.