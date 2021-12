Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La serie Xiaomi 12 fue confirmada por el CEO de la compañía, Lei Jun , como el primer buque insignia en presentar la plataforma Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm . Pero poco más se reveló a principios de diciembre.

Ahora, sin embargo, un caso filtrado para el Xiaomi 12 Ultra, es decir, el producto de gama alta de la serie, revela lo que parece una configuración de cámara trasera hipercompleja que es una desviación total del anterior teléfono Xiaomi Mi 11 Ultra .

Eso no es una sorpresa total: a mediados de noviembre informamos que era probable que el Xiaomi 12 abandonara la pantalla trasera de su predecesor y optara por un diseño diferente. Y esta imagen filtrada de GizmoChina ciertamente respalda ese rumor.

Entonces, ¿qué puede esperar de la configuración de la cámara trasera del Xiaomi 12 UItra? Hay no menos de ocho aberturas en la parte trasera, pero no esperamos que todas estén relacionadas con la cámara. El diseño circular está muy en consonancia con el estilo de 2021, pero es probable que algunas de esas aberturas sean para un micrófono y un flash, por lo que no todas las cámaras.

Se rumorea que el 12 Ultra contará con un sensor principal Samsung GN5 de 50 megapíxeles, no el sensor Samsung de 200MP como se pensó en un principio , junto con un trío de pargos de 48MP para ofrecer un zoom de 2x, 5x y 10x. Un quinto sensor podría ser para gran angular, mientras que un sexto podría ser para tiempo de vuelo (ToF) .

Vale la pena señalar que los diseños de Xiaomi 12 Pro y Xiaomi 12 de nivel de entrada son completamente diferentes, lo que significa que el 12 Ultra se destacará por sí solo. Sospechamos que el producto tendrá una revelación en China a fines de diciembre, y el lanzamiento internacional seguirá en el primer trimestre de 2022. Por lo tanto, sabremos más a medida que la información sea oficial y verificada por Xiaomi.