Xiaomi 11T vs 11T Pro: ¿Cuál es la diferencia?

(Pocket-lint) - El Xiaomi 11T y 11T Pro marcan una nueva era para los lanzamientos internacionales de Xiaomi: es el final de la generación de la marca Mi para estos buques insignia asequibles, como los puso en marcha por primera vez el Mix 4 . Pero el hecho de que Mi no esté en el nombre no significa que el mantra de la serie haya cambiado: todavía hay muchas especificaciones de alta gama por un precio no tan alto.

Para 2021, la serie T viene en dos formas: la entrada 11T y la moderada 11T Pro. Pero, ¿qué extras ofrece el teléfono Pro? Aquí están las diferencias clave comparadas.

Ambos dispositivos: pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, actualización de 120Hz, resolución de 2400 x 1080 (FHD +)

Ambos dispositivos: Meteorito Grey, Moonlight White, Celestial Blue

Ambos dispositivos: dimensiones de 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm

Parpadee y se lo perderá: el 11T y el 11T Pro apenas se ven diferentes, como puede ver en la imagen de comparación en la parte superior. Eso es porque, en última instancia, no hay diferencias cosméticas entre el par.

Ambos teléfonos ofrecen el mismo panel AMOLED de 6.67 pulgadas con frecuencia de actualización de 120Hz y resolución FullHD +. Ambos vienen en tres opciones de color. Ambos tienen el mismo tamaño y aproximadamente el mismo peso.

Entonces, si lo que busca es una pantalla más grande o un color / material más atrevido, no es así como estos dos teléfonos se diferencian.

11T: MediaTek Dimensity 1200-Ultra, 8 GB de RAM

11T Pro: Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB de RAM

Ambos dispositivos: capacidad de batería de 5,000 mAh

11T: carga rápida de 67 W

11T Pro: 120W Xiaomi HyperCharge

Solo 11T Pro: sonido de Harman Kardon

La diferenciación clave se reduce al hardware debajo del capó. El 11T trae la plataforma Dimensity 1200 de MediaTek a Xiaomi por primera vez, aquí en su modificación 1200-Ultra a la especificación de Xiaomi. El 11T Pro se adhiere a Qualcomm, ofreciendo la plataforma Snapdragon 888 de cajón superior, lo que significa un poco más de potencia.

Ambos dispositivos también albergan la misma capacidad de batería de 5,000 mAh, pero sus protocolos de carga son significativamente diferentes: la carga rápida de 67 W del 11T es ciertamente rápida; pero el HyperCharge de 120 W del 11T Pro es un paso más allá: puede cargar casi las tres cuartas partes de la batería en solo 10 minutos.

La diferenciación de hardware significa ciertas capacidades adicionales: el Pro ofrece video 8K y captura HDR10 +, lo que el 11T no ofrece; y Xiaomi se ha asociado con Harman Kardon para equipar el sonido en el Pro, un adorno que falta en el 11T estándar (aunque ambos teléfonos tienen altavoces duales y son compatibles con Dolby Atmos).

Ambos dispositivos: cámara trasera triple, cámara frontal para selfies perforada

Principal: 108 megapíxeles, apertura f / 1,75 Ancho (120º): 8MP, f / 2.2

Telemacro: 5MP, f / 2.4



Selfie: 16MP, f / 2.45

Solo 11T Pro: captura 8K, captura HDR10 +

A menudo, el único diferenciador de un teléfono Pro depende de la especificación de la cámara, pero ese no es el caso en términos de hardware aquí. De hecho, tanto la 11T como la 11T Pro tienen la misma configuración de cámaras centrales.

Eso significa lentes triples en la parte trasera, con una principal de 108 megapíxeles, una gran angular de 8MP y una macro de 5MP 2x, realmente similar al desembolso del Mi 11 original.

Alrededor de la parte delantera hay una parte superior y central perforada en la pantalla, que ofrece un pargo para selfies de 16MP.

11T: versión del 8 de octubre de 2021; Precio desde £ 499

11T Pro: lanzamiento del 1 de octubre de 2021; Precio desde £ 599

Sin embargo, a pesar de ser dispositivos en gran parte similares, ese hardware de Qualcomm le costará un 20 por ciento adicional sobre el precio de compra. Si está más interesado en la captura de 8K y HDR10 +, entonces es una elección obvia; de lo contrario, según la especificación solo, el 11T estándar parece una venta más inteligente, especialmente con su precio de venta que se sitúa por debajo de las 500 libras esterlinas en el Reino Unido. .