Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La submarca Black Shark de Xiaomi presentó la serie de teléfonos para juegos Black Shark 4 a principios de este año, pero ya hay informes de que la compañía está trabajando en un sucesor que incluso podría debutar pronto.

Tipster Digital Chat Station (a través de MySmartPrice ) dijo que Xiaomi planea lanzar Black Shark 5 con el último Snapdragon 888+ SoC de Qualcomm, que también se puede encontrar en la serie Honor Magic 3, iQOO 8 y Mi MIX 4. Tenga en cuenta lo Black Shark 4 cuenta con un chipset Snapdragon 888.

El Black Shark 5, que según se informa tiene el número de modelo KTUS-A0, también podría venir con carga rápida de 100W +. Sin embargo, dado que el Black Shark 4 admite una carga rápida de 120 W, no podemos dejar de pensar que el modelo más nuevo también tendrá una carga de 120 W. Xiaomi creó la tecnología HyperCharge de 200W, pero aún no está disponible en ningún producto comercial, y no ha habido noticias sobre su llegada a la marca Black Shark.

En otros lugares, el nuevo teléfono para juegos de Xiaomi podría tener una capacidad de batería igual o superior a la capacidad de 4.500 mAh del Shark 4, mientras que la pantalla podría tener una resolución Full HD + y una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz como su predecesor. Quizás también tenga una tecnología de enfriamiento completamente nueva en el teléfono.

Xiaomi aún tiene que hacer una declaración oficial o confirmar detalles sobre el Black Shark 5, así que tómate todo aquí con una pizca de sal, por supuesto.