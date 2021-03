¿Xiaomi Mi Mix 4 plegable para lanzar el 29 de marzo?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Xiaomi ha confirmado que lanzará su próximo teléfono Mi Mix el 29 de marzo, luego de semanas de rumores que ya indican que este próximo modelo podría ser un teléfono plegable.

Xiaomi compartió la noticia a través de su cuenta oficial en el sitio de redes sociales chino Weibo. "Mix coming back" es la línea de la correa, antes de que más detalles en la imagen indiquen claramente que se muestra un nuevo Mi Mix el mismo día en que está programado para presentar el Mi 11 Ultra .

Históricamente, la línea de teléfonos Mi Mix representa una nueva dirección innovadora, ya sea que eso signifique construir uno de los primeros teléfonos prácticamente sin bisel alrededor de la pantalla o, más recientemente, un teléfono con una pantalla que envuelve todo el cuerpo.

Las imágenes filtradas recientemente muestran un teléfono con un logotipo Mix impreso en la parte posterior, mientras que también muestran claramente un dispositivo con una bisagra similar a los teléfonos plegables de Samsung y Huawei.

De lo único que no estamos seguros es del supuesto nombre de Mi Mix 4. Sospechamos que si bien los rumores y las filtraciones le han dado ese nombre, no nos sorprendería no ver ese número en ninguna parte.

De hecho, en la imagen filtrada en la parte superior de esta página solo dice Mix y nada más. Esto podría deberse a que el número cuatro tiene mala suerte en la cultura china.

Tampoco sería la primera empresa en omitir el nombre 4. OnePlus, como solo un ejemplo, pasó directamente de su OnePlus 3T a OnePlus 5 , no había 4.

Todavía no conocemos las especificaciones completas del teléfono, pero afortunadamente no hay una gran cantidad de tiempo antes de descubrir exactamente qué tiene preparado el próximo Mix.

Escrito por Cam Bunton.