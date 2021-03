Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Poco lanzó dos dispositivos principales en su evento del 22 de marzo de 2021: el Poco X3 Pro y el Poco F3. Sin embargo, no dejes que la X y la F se te escapen de los ojos, ya que estos son dos dispositivos diferentes, no es solo un caso de Pro y no.

De hecho, el X3 Pro es en realidad un poco más ligero en cuanto a especificaciones en comparación con el F3, a pesar de que este último no necesita adornarse con un apéndice Pro. Así es como se diferencian los buques insignia y cuál podría ser más adecuado para usted.

X3 Pro: Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze

F3: Blanco ártico, Negro noche, Azul océano profundo

Ambos: escáner de huellas dactilares de montaje lateral

X3 Pro: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm / 215 g

F3: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm / 196 g

Solo X3 Pro: conector de 3,5 mm

Del par, el X3 Pro es el dispositivo más grande, y puede sentirlo en la mano con seguridad ( tenemos uno para revisar ). Eso se debe a la capacidad de la batería, en general, que es más espaciosa en el X3 Pro que en el F3.

Ninguno de los teléfonos ofrece un escáner de huellas dactilares en pantalla, ya que los escáneres de posición lateral, que se duplican como el botón de encendido, parecen convertirse cada vez más en la norma. Del par, solo el X3 Pro ofrece un conector para auriculares de 3,5 mm; es inalámbrico solo para el F3.

X3 Pro: panel DotDisplay de 6,67 pulgadas Resolución FHD + Actualización de 120Hz 450 liendres

F3: panel AMOLED DotDisplay de 6,67 pulgadas (tipo E4)

Resolución FHD + Actualización de 120Hz 900 liendres



Decir que ambos teléfonos tienen una pantalla de 6.67 pulgadas es solo la mitad de la historia. Debido a que la pantalla del F3 tiene un panel Samsung E4, lo que significa que es mucho más luminiscente como resultado, por lo que, como puede ver en las figuras anteriores, se dice que tiene el doble de brillo que el X3 Pro.

Ambos ofrecen una frecuencia de actualización de 120Hz para suavidad, mientras que la resolución es Full HD +, es decir, 2400 x 1080 píxeles, para una nitidez justa, incluso si no es QHD + de grado insignia para ninguno de los modelos.

X3 Pro: plataforma Qualcomm Snapdragon 860, solo 4G / LTE

F3: plataforma Qualcomm Snapdragon 870, compatible con 5G

X3 Pro: batería de 5,160 mAh, carga de 33 W

F3: batería de 4520 mAh, carga de 33 W

Ambos: opciones de RAM de 6GB / 8GB

El X3 Pro es el primer teléfono que ofrece la plataforma Snapdragon 860 de Qualcomm. Esto es casi idéntico al 855+ de última generación: la misma cantidad de núcleos, la misma velocidad de reloj, los mismos gráficos, pero sin un módem X50 y, por lo tanto, es solo 4G / LTE, no 5G.

Ahí es donde se diferencia el F3: tiene una plataforma Qualcomm Snapdragon 870, que no solo es más poderosa que la 860 en todos los aspectos: mayor velocidad de reloj, más potencial gráfico, también tiene el módem X55 para opciones de conectividad 5G.

Como dijimos antes: el X3 Pro tiene la batería mucho más grande, pero también es el teléfono mucho más grande. Por mucho que dure más que el F3, debido a la capacidad, la elección del procesador y el 5G, seguiríamos tomando el F3 cada vez debido a su escala y peso más sensibles.

X3 Pro: Cámaras traseras cuádruples: Principal: 48 megapíxeles, apertura f / 1.79, tamaño del sensor de 1/2 pulg. Gran angular (119 grados): 8MP, f / 2.2 Macro: 2MP, f / 2.4 Profundidad: 2MP, f / 2.4

F3: Cámaras traseras triples: Principal: 48 megapíxeles, apertura f / 1.79, tamaño del sensor de 1/2 pulg. Gran angular (119 grados): 8MP, f / 2.2 Telemacro: 5MP, f / 2.4, enfoque automático



Sorprendentemente, no hay cámaras ultrarresueltas en ninguno de los dispositivos. Pensamos que Xiaomi podría dotar a la línea Poco con una cámara principal de 108 megapíxeles, como lo ha hecho con el Redmi Note 10 Pro , pero la unidad principal de 48 megapíxeles tanto en el X3 Pro como en el F3 sigue siendo lo suficientemente resuelta. También es lo mismo en ambos dispositivos.

Donde los dos productos difieren es en el volumen de cámaras, pero aquí se trata de que menos es más. El F3 ofrece una unidad de cámara triple, con lente gran angular y telemacro, que hemos visto antes en el Xiaomi Mi 11 . No hay sensor de profundidad ya que simplemente no es necesario. Mientras tanto, el X3 Pro es menos "profesional": tiene la misma lente gran angular, además de una lente macro básica de baja resolución y un sensor de profundidad innecesario para compensar los números.

X3 Pro: desde 249 €

F3: desde 349 €

Se trata de comparar manzanas y naranjas al colocar el X3 Pro y el F3 uno contra el otro. De los dos, el F3 es el dispositivo de gama alta, a pesar de que no aparece el apéndice Pro, gracias a la conectividad 5G, una mayor potencia de procesamiento, una escala y un diseño más pequeños, además de una pantalla más brillante y una disposición de cámaras más sensible.

Si desea una mayor duración de la batería, no le importa el 5G y está buscando un teléfono más asequible, entonces el X3 Pro es la opción más atractiva del par. Pero dado lo bien que está el precio inicial del F3, seguramente será difícil no caer en la tentación.

