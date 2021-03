Redmi Note 10 tendrá una lente macro de 5MP

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Estamos descubriendo más y más sobre el Redmi Note 10 a medida que se acerca su fecha de lanzamiento prospectiva, y Xiaomi ya no está siendo demasiado reservado sobre el teléfono.

Por un lado, sabemos que se lanzará en marzo, pero también estamos obteniendo información más detallada sobre algunas de sus especificaciones. El último tidbit proviene de Manu Kumar Jain, vicepresidente global de Xiaomi, en Twitter:

Detalla la lente macro de 5MP que incluirá el Note 10 como parte de su matriz de cuatro cámaras, y las tomas de muestra que ha incluido se ven bastante impresionantes, con buena profundidad de campo y nitidez.

Sin embargo, las cámaras macro son una inclusión ligeramente divisoria en algunas configuraciones de cámara. No somos los únicos que a veces podemos sentir que son los lentes con más probabilidades de que los usuarios normales no los utilicen. Aún así, no hay inconveniente en tener uno a bordo.

Mientras tanto, de manera menos oficial, la imagen del encabezado de este artículo muestra una nueva filtración del empaque del teléfono, compartida en Facebook . Declara que el Note 10 tendrá una pantalla AMOLED, carga rápida de 33W, un procesador Snapdragon 678 y una cámara principal con 48MP. Dado que esta sección final también menciona una lente macro, las fotos se ven bastante genuinas.

Esa es una lista de especificaciones bastante sólida, pero tendremos que esperar a un anuncio oficial para ver si es totalmente precisa. Afortunadamente, solo faltan unas semanas para eso.

Escrito por Max Freeman-Mills.