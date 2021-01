La tecnología Mi Air Charge de Xiaomi muestra que cargaremos dispositivos futuros sin almohadillas ni enchufes

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se ha hablado de la tecnología Air Charge durante un tiempo . Es donde los dispositivos se pueden cargar a través del aire sin la necesidad de estar conectados físicamente o colocados en una plataforma de carga.

Ahora Xiaomi ha seguido un producto real que puede hacer esto. Llamado Mi Air Charge, solo será capaz de cargar 5W, pero muestra cómo los dispositivos probablemente podrán cargarse solos en el futuro. El alcance también está actualmente limitado a unos cinco metros, pero, por supuesto, eso probablemente cambiará en el futuro. Sin embargo, actualmente no hay precio ni fecha de lanzamiento para la tecnología.

El concepto tiene sentido de la misma manera que tuvimos que conectar dispositivos a un cable Ethernet para conectarlos a Internet.

Xiaomi ha desarrollado la tecnología en sí, presumiblemente, puede licenciarla a otros, pero funciona usando una de las cinco antenas para detectar la ubicación del dispositivo que necesita cargarse. Luego, una "matriz de control de fase" de 144 antenas transmite ondas milimétricas directamente al teléfono. La tecnología usa formación de haces, lo que esencialmente significa que las ondas de carga se enfocan en el dispositivo; también lo usan los enrutadores inalámbricos para enfocar la señal en su dispositivo y moverse alrededor de otros objetos.

Por supuesto, el teléfono también debe estar equipado para recibir la carga y tiene una antena especial que transmite su posición al sistema de carga. Hay un circuito especial que cambia la señal de onda milimétrica en energía eléctrica.

Xiaomi dice que no hay ninguna razón por la que no pueda usarse con otros dispositivos como relojes inteligentes en el futuro e incluso podría extenderse a otros productos, como una lámpara de bajo consumo en un escritorio que no necesitaría un cable.

Escrito por Dan Grabham.