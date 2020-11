Xiaomi muestra una nueva lente de teléfono inteligente retráctil de 120 mm

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La fotografía de teléfonos inteligentes se ha estancado un poco en los últimos años, al menos en la corriente principal, con empresas como Samsung y Apple consolidando éxitos anteriores con mejoras de software y pequeños cambios en su última ronda de teléfonos insignia.

Sin embargo, el hecho de que los grandes jugadores no estén haciendo grandes movimientos en público no significa que no haya mucho desarrollo detrás de escena, como lo demuestra un pico furtivo que Xiaomi dio a través de su cuenta de Twitter.

El clip corto muestra una nueva lente de cámara retráctil de 120 mm que está construida para un concepto de teléfono inteligente, tomando la lente ultra ancha a la que los usuarios ahora se están acostumbrando y dándole un gran impulso.

Inspirándonos en los diseños de cámaras tradicionales, ahora le presentamos la lente retráctil de gran apertura equivalente a 120 mm. Optimizado con una apertura más grande y un estabilizador mejorado, ahora puede capturar mejores retratos e imágenes con poca luz. # Innovaciónparatodospic.twitter.com / VxzdlH24hI - Xiaomi (@Xiaomi) 10 de noviembre de 2020

Ese diseño retráctil es obviamente familiar para aquellos que usan cámaras normales, pero ha estado ausente en el diseño de teléfonos inteligentes por una serie de razones, incluida la fragilidad y la impermeabilidad, entre otras. Esos obstáculos aún permanecen, por lo que es probable que Xiaomi muestre esta tecnología en lugar de mantenerla callada para un próximo teléfono.

Aún así, nos da la esperanza de que se puedan dar pasos más grandes en términos de fotografía móvil; las aperturas retráctiles ciertamente encajarían en esa categoría.

Escrito por Max Freeman-Mills.