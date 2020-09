Xiaomi Mi 10 vs Mi 10T: ¿Cuál es la diferencia?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - No hay escasez de teléfonos Xiaomi Mi: el buque insignia Mi 10 original está flanqueado por el Mi 10 Pro con cámara , o hay un Mi 10 Lite más económico con hardware de menor especificación.

Ahora hay un nuevo modelo en escena * : el Xiaomi Mi 10T. Este modelo continúa el enfoque de más por menos de la compañía china, brindando una experiencia insignia a un precio reducido. Pero, ¿quita la T mucho de lo que hizo que el teléfono original fuera genial para ajustarse al precio de venta? Así es como se comparan.

* Ok, entonces hay tres modelos: Mi 10T, Mi 10 Lite y Mi 10T Pro . El último de los cuales abordaremos cuando sea relevante, pero en realidad es solo el departamento de cámaras donde el modelo Pro se distingue.

Mi 10: 162,5 x 74,8 x 9 mm / 208 g

Mi 10T: 165,1 x 76,4 x 9,3 mm / 216 g

Mi 10: verde coral, gris crepúsculo, oro melocotón

Mi 10T: negro cósmico, plata lunar

Mi 10: escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla

Mi 10T: escáner de huellas dactilares de posición lateral

Hay muy poca diferencia visual entre los teléfonos: tanto Mi 10 como Mi 10T están construidos con paneles frontales y traseros Gorilla Glass 5 y un marco de aluminio de apoyo. No renuncias a la calidad de construcción al comprar el modelo T.

La mayor diferencia es que el Mi 10T mueve el escáner de huellas dactilares al botón de encendido al costado del teléfono, no es un escáner debajo de la pantalla más avanzado que se encuentra en el Mi 10 original.

Mi 10: Super AMOLED de 6.67 pulgadas, relación de aspecto 19.5: 9

Mi 10: frecuencia de actualización de 90 Hz, resolución de 1080 x 2340

Mi 10T: LCD IPS de 6,67 pulgadas, relación de aspecto 19,5: 9

Mi 10T: frecuencia de actualización de 144 Hz, resolución de 1080 x 2340

Aquí es donde podría pensar que hemos enumerado las cosas un poco al revés, porque el Mi 10T tiene una pantalla de frecuencia de actualización más rápida que el Mi 10 original. El T tiene una actualización de 144Hz, lo que lo coloca a la par con el mejor del mercado actual. teléfonos para juegos. El Mi 10 original tiene una frecuencia de actualización de 90Hz.

Sin embargo, la tecnología de pantalla no es la misma. El Mi 10 original usa un panel OLED, lo que debería significar negros más profundos y colores más ricos que el panel LCD del 10T.

De lo contrario, los dos ejecutan la misma escala, relación de aspecto y resolución de 6.67 pulgadas. Por lo tanto, realmente no pierde al comprar el 10T; es una cuestión de si el tipo de pantalla es más importante para usted que la frecuencia de actualización.

Mi 10: configuración de la cámara trasera cuádruple

108MP principal (Samsung GM1), apertura f / 1.7, estabilización óptica (OIS) 13MP ultra ancho, f / 2.4 Sensor de profundidad de 2MP Macro de 2MP, f / 2.4

Mi 10T: configuración de cámara trasera triple

64MP principal, apertura f / 1.9 13MP ultra ancho, f / 2.4 Macro de 5MP, f / 2.4

Mi 10: cámara selfie de 20MP, f / 2.0

Mi 10T: cámara selfie de 20MP, f / 2.2

El Mi 10 es un poco ostentoso con su configuración de cámara cuádruple trasera y su disparador principal de 108 megapíxeles. Dicho esto, el Mi 10T Pro, el modelo del que apenas hemos hablado hasta aquí, también tiene esa cámara principal de 108MP, solo en una configuración de cámara triple (puede parecer una configuración de cinco cámaras, pero no lo es). Mientras tanto, el Mi 10T estándar tiene la misma configuración triple, pero reduce la cámara principal a 64MP.

Realmente creemos que son seis de uno, media docena de otro. Estas cámaras de ultra alta resolución en los teléfonos son una distracción de lo que realmente importa: las imágenes. Y como cada uno de estos teléfonos utiliza cuatro fotodiodos para crear un píxel en una imagen, esa resolución se reduce a un cuarto de todos modos (solo en lo que respecta a las cámaras principales).

En cuanto a las otras lentes a bordo: si el Mi 10 perdiera su sensor de profundidad, no lo notaría, ya que la lente macro podría adaptarse tanto a primeros planos como a profundidad si fuera necesario. Entonces, nuevamente, no se está perdiendo nada al optar por el 10T, excepto que no hay estabilización de imagen óptica.

Mi 10: capacidad de batería de 4780 mAh, carga rápida de 30 W

Mi 10T: capacidad de batería de 5,000 mAh, carga rápida de 33 W

Mi 10: Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB / 12 GB de RAM

Mi 10T: Qualcomm Snapdragon 865, 6GB / 8GB de RAM

Mi 10: opciones de almacenamiento de 128GB / 256GB, sin expansión microSD

Mi 10T: solo almacenamiento de 128 GB, sin microSD

Ambos dispositivos: conectividad 5G

El hardware es muy similar tanto para Mi 10 como para Mi 10T. Debido a que el Mi 10 Lite asume las tareas de especificaciones más bajas, el Mi 10T no sufre un corte: tiene el mismo procesador Snapdragon 865 de alta especificación debajo de su caparazón que encontrará en el Mi 10 original. La única diferencia Las dos opciones de especificaciones del 10T tienen menos RAM.

Como el Mi 10T es un poquito más grande que el Mi 10, también hay más espacio para albergar una capacidad de batería ligeramente mayor, lo que debería ser útil para la longevidad.

Ambos dispositivos: sistema operativo Android 10, interfaz MIUI 12

MIUI 12 de Xiaomi, lo sepas o no, es la nueva máscara que se presenta en la parte superior del sistema operativo Android 10 de Google. Todos los servicios y la tienda de Google Play están disponibles aquí, por lo que no hay restricciones.

Mi 10: $ N / A / £ 799 / € 799

Mi 10T: $ N / A / £ TBC / 499 €

Y así al precio. El Mi 10T se venderá a partir de 499 €, lo que lo convierte en casi la mitad del precio de venta del Mi 10 original. Que pierdes No mucho: la cámara tiene una resolución más baja, no hay sensor de profundidad, la pantalla es LCD, hay menos RAM y el escáner de huellas dactilares se mueve hacia el botón de encendido en el lateral. Pero tiene un panel de frecuencia de actualización más rápida y una mayor capacidad de batería. Difícilmente se compromete, dado lo mucho más barato que es.

Xiaomi no vende teléfonos en los EE. UU., Por lo que no tenemos un precio para ese territorio, mientras que el precio en el Reino Unido sigue siendo TBC en el momento de escribir este artículo.

Escrito por Mike Lowe.