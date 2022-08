WhatsApp añadirá pronto tres nuevas funciones de privacidad

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - WhatsApp ya cuenta con una serie de funciones de privacidad, como ocultar los recibos de lectura o la foto de perfil de ciertos contactos, pero hay algunas más que se están implementando y que sin duda entusiasmarán a los usuarios.

La primera será la posibilidad de abandonar los grupos en silencio. Algunos chats de grupo son excelentes, pero definitivamente hay algunos que quieres dejar tan pronto como te han añadido a ellos.

Esta función llegará a los usuarios de WhatsApp antes de finales de agosto y significará que, cuando se abandone un grupo, sólo se notificará a los administradores del mismo, en lugar de que la salida se convierta en una gran canción y baile para que todos la vean.

La siguiente función de privacidad que se implementará este mes es la posibilidad de elegir quién puede ver cuándo estás conectado. Por supuesto, puedes ocultar tu estado de Última vista y ya has podido hacerlo durante un tiempo, pero ocultar cuándo estás conectado significa que podrás revisar tu WhatsApp sin que alguien se moleste porque no has leído su mensaje o porque lo estás ignorando.

Por último, pero no por ello menos importante, está el "bloqueo de capturas de pantalla para ver los mensajes una vez". Esta función está en fase de pruebas y se desplegará a los usuarios "pronto", pero significará que aquellos que envíen mensajes a través de la función Ver una vez no tendrán que preocuparse de que la persona a la que se lo envían conserve el mensaje o la imagen.

No obstante, podrían tomar una foto de su teléfono con otro dispositivo, así que tenlo en cuenta cuando se despliegue esta función.

Por ahora, echa un vistazo a nuestra función de consejos y trucos secretos de WhatsApp, que contiene un montón de funciones útiles para sacar el máximo partido a la aplicación de mensajería.

Escrito por Britta O'Boyle.