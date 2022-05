Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - WhatsApp ofrece una serie de funciones, algunas de las cuales son agradables y fáciles de encontrar, mientras que otras requieren que te sumerjas un poco más en la aplicación.

La aplicación de mensajería te permite, por ejemplo, ocultar lo último que has visto, reaccionar a los mensajes con emoji e incluso cambiar el fondo de pantalla de cada contacto si lo deseas. Ya hemos hablado de nuestros trucos y consejos favoritos en nuestro reportaje aparte, pero aquí nos centramos en un truco que hemos descubierto recientemente y que nos encanta.

¿Sabías que es posible ocultar la foto de perfil de WhatsApp de los contactos individuales? Puede ser que no quieras que cierta persona o ciertas personas vean tu foto, o tal vez quieras dar la impresión de que has bloqueado a alguien para darle una pequeña lección pero en realidad no quieres bloquearlo ya que entonces no sabrás si te manda un mensaje.

A continuación te explicamos cómo ocultar tu foto de perfil de WhatsApp de los contactos individuales. Esta función está disponible tanto en dispositivos iOS como Android.

Abre la aplicación de WhatsApp Pulsa en la pestaña de Ajustes en la esquina inferior derecha Pulse en Cuenta Pulsa en Privacidad Pulse en Imagen de perfil Pulse en Mis contactos excepto... Elige los contactos que no quieres que vean tu foto de perfil de WhatsApp Pulse en Hecho en la esquina superior derecha

Podrás seguir enviando y recibiendo mensajes con los contactos que selecciones de forma normal, pero ellos verán un gran círculo con el icono de una persona en lugar de tu foto de WhatsApp.

Escrito por Britta O'Boyle.