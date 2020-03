Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería, finalmente obtiene el modo oscuro. ¡Hurra! Comenzará a implementarse a partir del 3 de marzo de 2020 para teléfonos Apple y Android.

Con Apple introduciendo el modo oscuro en iOS 13 para iPhone, luego para iPad con iPadOS, y Google introduciendo el modo oscuro desde Android 10, hemos estado esperando que varias aplicaciones sigan su ejemplo y ofrezcan el fondo oscuro.

WhatsApp se beneficiará al adaptarse visualmente al modo oscuro de su sistema operativo, no al destellar una luz blanca brillante al abrir mensajes en condiciones de poca luz y, como resultado, potencialmente agotar la vida útil de la batería.

¿Pero cómo lo activas? Primero, asegúrese de verificar que la aplicación se haya actualizado en App Store / en Google Play.

Si eres un usuario de iPhone y tienes iOS 13 con el modo oscuro habilitado, WhatsApp hará lo mismo. La aplicación usa la misma paleta de color oscuro fuera del verde, según el resto del sistema.

Si no ha activado el modo oscuro, siga estos pasos (los usuarios que no estén en iOS 13 no podrán hacerlo sin actualizar primero su sistema operativo) :

Abra el Centro de control (deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio)

Toque y mantenga presionado el indicador de brillo hasta que se agrande

Toque Apariencia oscura para cambiar al modo oscuro

Si eres un usuario de Android y tienes Android 10 con el modo oscuro habilitado, WhatsApp hará lo mismo. La aplicación utilizará la paleta de colores grisáceo, según el sistema.

Si no ha activado el modo oscuro, siga los siguientes pasos:

Opción 1: abra la aplicación Configuración> seleccione Pantalla> toque Tema oscuro

Opción 2: desliza hacia abajo desde la parte superior de la pantalla> toca el cuadro del modo nocturno

Si usa Android 9 o una versión anterior, deberá activar manualmente el modo dentro de la aplicación. Siga los siguientes pasos:

Abre WhatsApp

Haga clic en Configuración> Chats> Tema

Seleccione Oscuro para activar

Y eso es todo: el modo oscuro juega bien en tus retinas. ¡Disfrutar!