El Vivo X Fold Plus llega a la TENAA, podría estar cerca de su lanzamiento

(Pocket-lint) - Vivo parece que va a lanzar una continuación de su primer teléfono plegable , el Vivo X Fold. El nuevo modelo - probablemente llamado Vivo X Fold Plus - ha aterrizado en TENAA, lo que sugiere un lanzamiento inminente.

Como es habitual en muchas marcas chinas de teléfonos inteligentes, parece que se trata de una actualización menor de 6 meses, en la que cambian muy poco el diseño y las especificaciones.

Sigue siendo en gran medida el mismo factor de forma que el modelo de primera generación, aunque las imágenes del sitio de certificación revelan una franja de "ir más rápido" en la parte posterior de este modelo más reciente.

Las especificaciones que aparecen también revelan que tendrá la misma capacidad de batería de 4.600 mAh, dividida en dos celdas de 2.300 mAh para soportar la tecnología de carga rápida de la compañía.

En esta renovación del modelo "Plus" es probable que el procesador interior se actualice del antiguo Snapdragon 8 Gen 1 al Snapdragon 8 Plus Gen 1, lo que supone la actualización más significativa del primer modelo a este nuevo modelo que aún no se ha lanzado.

Hasta el momento, el Vivo X Fold es uno de los muchos teléfonos plegables que aún no se han lanzado fuera de China, uniéndose a modelos como el Oppo Find N y el último Moto Razr.

Todavía no se sabe si Vivo podría llegar a ofrecer su dispositivo flexible de gama alta en Europa, el Reino Unido o los Estados Unidos, pero en cuanto eso ocurra, te lo haremos saber.

Escrito por Cam Bunton.