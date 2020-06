Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Hemos visto a fabricantes agregar una gran cantidad de cámaras y módulos de zoom a los teléfonos en los últimos años. Sin embargo, Vivo está buscando llevar el siguiente nivel con la serie X50, al agregar un sistema de estabilización de cardán incorporado para garantizar un disparo súper estable en todas las condiciones.

La serie, que comprende los X50, X50 Pro y X50 Pro +, será la primera de la compañía en "ponerse a disposición de los mercados internacionales", según el vicepresidente senior de Vivo, Spark Ni. Ese es un gran movimiento de la compañía para llevar sus teléfonos a Europa.

Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre los tres teléfonos? Los tres tienen el mismo tamaño de pantalla, una pantalla de 6.56 pulgadas capaz de HDR10 + de alto rango dinámico, pero el modelo base es un poco más delgado debido a la menor capacidad de la batería. Es una actualización de 90Hz de serie, el Pro Plus agrega 120Hz.

La X50 Pro y la X50 Pro Plus cuentan con el sistema de estabilización de cardán, pero la cámara principal es una Sony de 48 megapíxeles (IMX598) en la Pro y una Samsung de 50 megapíxeles (GN1) en la Pro Plus. Las otras cámaras, que forman la formación trasera cuádruple, consisten en un zoom de 8MP 5x, zoom de 13MP 2x y ultra gran angular de 8MP (no hay zoom en la X50 estándar).

El X50 es 5G en todos los ámbitos, admite conectividad futura, y todos los teléfonos funcionan con la plataforma Snapdragon 865 + X55 de Qualcomm para un rendimiento de gama alta. Vivo afirma que el X50 es el teléfono 5G más delgado que se haya lanzado, con solo 7,49 mm de grosor (el Pro y el Pro Plus son más gruesos, con 8 mm cada uno).

Con Huawei ahora ausente de Google Play Store en sus últimos teléfonos, será interesante ver cuál es el enfoque de Vivo con su propio sistema operativo Funtouch, que hasta este momento también carecía de Play Store. Con la expansión internacional de la compañía, será esencial impulsar esto. Sabremos más después del lanzamiento.