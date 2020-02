Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Para una marca que aún no se ha lanzado al mercado más amplio fuera de China, Vivo ha estado haciendo olas en los últimos años con sus teléfonos conceptuales Apex ( como el modelo 2019 de pensamiento futuro ).

Para 2020, luego de la cancelación del Mobile World Congress , el Vivo Apex 2020 se muestra un poco más tarde de lo planeado, pero eso no lo hace parecer menos impresionante. Estas son las cinco características principales que este teléfono conceptual destaca.

Una idea que comenzó con el Apex 2019 , Vivo ha estado persiguiendo la idea de un teléfono sin puertos y sin aperturas durante algún tiempo. El Apex 2020 continúa con este tema, ofreciendo un diseño unibody todo en uno.

¿Pero qué pasa con el puerto de carga? te escuchamos preguntar La idea actual de Vivo es un cargador con clip magnético que recargue la batería, mientras que la transferencia inalámbrica de imágenes y archivos, usando Bluetooth y Wi-Fi, ya es una práctica común.

Ese cuerpo singular se logra aún más mediante una pantalla que casi se envuelve a su alrededor. Exploramos la idea de una pantalla de cascada en 2019, que el Apex 2020 lleva al siguiente nivel con su llamada pantalla sin bordes FullView de 120 °.

La parte importante de ese título son los 120 grados: significa que los lados de la pantalla se doblan en un ángulo tan agudo que, de frente, no se puede ver ningún bisel lateral. La pantalla se derrama por los lados, como una cascada , dando una vista inmersiva.

La pantalla es un panel de 6.45 pulgadas, muy acorde con los grandes dispositivos insignia de la actualidad, pero eso es todo lo que Vivo está regalando en su comunicado de prensa por ahora. Suponemos que será OLED, pero no se menciona la frecuencia de actualización (no deje que ese 120 en la imagen principal lo confunda, eso tiene que ver con el ángulo, no con la actualización), la resolución y similares en esta etapa.

Aquí donde las cosas se ponen realmente interesantes. No hay muesca, ni cámara emergente, ni perforaciones que interrumpan ese diseño dominante en la pantalla. En cambio, Vivo, al igual que Oppo anunció anteriormente , usará una cámara debajo de la pantalla, negando la necesidad de interrupciones en el diseño visual.

Cuando el Apex 2020 se convierta en una realidad para el consumidor, generalmente con algunos ajustes, pero probablemente sea el NEX 4 o similar, es probable que se encuentre entre los primeros teléfonos en el mercado con una cámara en pantalla.

Eso no es todo en el frente de la cámara. El Apex 2020 integra una combinación de lentes de cuatro grupos, con dos grupos fijos y dos grupos móviles, que pueden manejar el enfoque y el zoom al mismo tiempo. Este diseño de zoom de periscopio significa que el Apex 2020 puede mover sus lentes para adquirir un zoom de 5x a 7.5x, pero no el zoom híbrido adquirido digitalmente de la mayoría de los buques insignia actuales, sino un zoom óptico genuino, ¡y desde un teléfono que tiene solo 6.2 mm de grosor!

Además, la cámara principal está suspendida en una estructura tipo cardán dentro del dispositivo, lo que significa que es algo flotante. Eso debería ayudar a lograr una captura de video mucho más uniforme y estable, incluso mejor que los sistemas actuales de estabilización óptica de imagen (OIS), afirma Vivo, con hasta el doble de contador para el movimiento de la mano.

Aunque no hay puertos físicos, el Apex 2020 viene equipado con carga rápida. 60W FlashCharge, nada menos, que es muy similar a la tecnología Super VOOC de Oppo.

En el Apex 2020 eso significa que una celda de 2,000 mAh se puede recargar de cero a completa en solo 20 minutos. De acuerdo, la mayoría de los teléfonos insignia tienen baterías que duplican esa capacidad en estos días, pero no hay nada que impida que Vivo coloque dos de esas celdas en el teléfono, que se cargan simultáneamente, lo que significa que podría ser posible un verdadero ciclo de recarga de 20 minutos.