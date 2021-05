Fusión de Virgin y O2 aprobada por el regulador del Reino Unido

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se ha confirmado la fusión entre dos de las empresas de telecomunicaciones más grandes del Reino Unido: O2 y Virgin Media se convertirán en una sola empresa después de que el acuerdo fuera aprobado por la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).

O2 es la red móvil más grande del Reino Unido, con alrededor de 34 millones de clientes. Virgin Media tiene más de 5 millones de clientes, pero su red de fibra es codiciada.

Propuesto por primera vez hace aproximadamente un año , la unión de la red móvil más grande del Reino Unido por base de clientes y el proveedor de cable más grande no ha planteado los mismos problemas que otras redes móviles han enfrentado al querer fusionarse.

Esto se debe a que el negocio móvil de Virgin Media se ejecuta en una red virtual (MVNO); no tiene ningún espectro a diferencia de BT / EE, O2 y Three. Los negocios son ampliamente complementarios a diferencia de cuando O2 fue el objetivo de una adquisición de £ 10 mil millones en 2015 por parte de Three, propiedad de Hutchison. El movimiento bloqueado por ser anticompetitivo ya que, después de todo, Three es un rival directo de O2.

Sin embargo, a la CMA le preocupaba el nuevo acuerdo de que "Virgin y O2 podrían aumentar los precios o reducir la calidad de estos servicios mayoristas [que proporciona a otras redes]. Si esto sucediera, podría llevar a que otras empresas obligados a ofrecer servicios móviles de menor calidad o aumentar sus precios minoristas, lo que afectaría negativamente a los consumidores ".

Sin embargo, la investigación de CMA concluyó que era poco probable que la fusión provocara un aumento de precios para los consumidores porque hay muchos otros factores que influyen en una tarifa pagada por un cliente. También hay otras empresas que ofrecen tanto servicios de línea alquilada como servicios móviles, lo que significa que era probable que O2 / Virgin tuviera que mantener sus precios lo más competitivos posible.

Telefónica, propietaria de O2, ha estado dispuesta a traspasar O2 durante un tiempo; después del fallido acuerdo de Three, incluso pensó en escindir O2 como una empresa pública en 2016. Ahora, O2 se unirá a Virgin Media, propiedad de Liberty Media, en una empresa conjunta 50-50.

Virgin utiliza la red de Vodafone para ofrecer sus servicios móviles en la actualidad. Eso, por supuesto, cambiaría si se asociara con O2.

O2 también tiene Tesco Mobile, Giffgaff y Sky Mobile ejecutándose en su red como redes virtuales (posee Giffgaff y la mitad de Tesco Mobile).

Escrito por Dan Grabham.