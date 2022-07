Cómo desactivar el molesto sonido de actualización de Twitter

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Twitter lanzó una actualización en julio de 2022 para sus aplicaciones de iOS y Android que viene con un nuevo sonido de actualización cuando se tira hacia abajo dentro de la aplicación para cargar nuevos Tweets.

¿El problema? Ese nuevo sonido de actualización es súper molesto.

En lugar del clásico crujido del papel y el pequeño chasquido con el que sin duda estarás familiarizado si eres un ávido usuario de Twitter, el nuevo sonido es como el piar de un pájaro. Cada vez que se tira hacia abajo para actualizar.

Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a desactivar ese chirrido. Hay instrucciones para iOS y Android a continuación para que no tengas que poner tu teléfono en silencio sólo para deshacerte del ruido no deseado.

Para desactivar el sonido de actualización de Twitter en tu iPhone, sigue los siguientes pasos. Afortunadamente, es muy fácil una vez que sabes cómo hacerlo.

Abre la aplicación de Twitter Pulsa el icono de tu perfil en la esquina superior izquierda de la pestaña Inicio Desplázate hacia abajo hasta "Ajustes y privacidad". Pulsa en "Accesibilidad, pantalla y lenguajes". Pulsa en "Pantalla y sonido". Desactiva los "efectos de sonido".

Para desactivar el sonido de actualización del "chip" de Twitter en un dispositivo Android, sigue los siguientes pasos:

Abre la aplicación de Twitter Pulsa el icono de tu perfil en la esquina superior izquierda de la pestaña de Inicio Pulsa en "Configuración y privacidad". Pulsa en "Accesibilidad, visualización e idiomas". En "Sonido", desactiva los "efectos de sonido".

Eso es todo. Deberías haber restaurado tu teléfono a su versión sin chirridos cuando vuelvas a la página de inicio principal de Twitter y tires hacia abajo para actualizar.

Escrito por Britta O'Boyle.