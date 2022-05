Tres y Vodafone en conversaciones para una nueva fusión, según un informe

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los operadores de telefonía móvil del Reino Unido Three y Vodafone habrían reanudado las conversaciones sobre una posible empresa conjunta.

Se afirma que Vodafone quiere combinar sus operaciones en el Reino Unido con Three UK, de CK Hutchinson, para crear una red más grande que compita con EE y Virgin Media O2.

Three ya fracasó en su intento de adquirir O2, ya que la Comisión Europea bloqueó la operación. Sin embargo, una combinación de Vodafone y Three permitiría a la nueva empresa acelerar el despliegue de la red, incluida la 5G.

La propia Three ha anunciado recientemente que está acelerando la expansión de su red mediante la desconexión de sus servicios 3G, liberando así recursos. Sin embargo, al aunar esfuerzos con Vodafone, esto podría beneficiar más rápidamente a los clientes de cada una.

ElFinancial Times informa de que las conversaciones se han reanudado después de que el año pasado se mantuvieran conversaciones similares. Cita como fuentes a "personas con conocimiento directo del asunto".

Es muy poco probable que Vodafone adquiera directamente Three, como algunos han sugerido en el pasado, ya que no se cree que tenga los fondos necesarios para ello. De hecho, el propietario hongkonés de Three UK, CK Hutchinson, podría aprovechar esta oportunidad para hacer una oferta de compra en sentido inverso.

Ni Vodafone ni Three han hecho comentarios hasta la fecha.

Escrito por Rik Henderson.