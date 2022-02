Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La Premier League puede ser la institución deportiva más brillante del mundo, pero visite uno de sus campos más antiguos y es probable que todavía esté sumido en los viejos tiempos de la señal H+ en su teléfono, incapaz de consultar Twitter o enviar fotos a sus compañeros.

Three se ha propuesto demostrar que las cosas pueden cambiar al convertir el Stamford Bridge de Chelsea en el primer estadio de la Premier League con 5G integrado en vivo y completo, y la experiencia es exactamente lo que esperas.

Es decir, obtendrá una cobertura completa mientras se mueve por el estadio, y el beneficio no solo se extiende a los fanáticos: si el Wi-Fi del club se interrumpiera (todos hemos estado allí), entonces tener un 5G El sistema como respaldo podría ser invaluable para sus analistas y equipo técnico en los días de partido.

Caminando por las entrañas sin glamour del estadio, puedes ver fácilmente el gran trabajo que ha sido para Three también. Este es un edificio que se construyó en etapas, algunas de las cuales se construyeron en las últimas dos décadas, por lo que no es del todo acogedor para la infraestructura de red moderna.

Estas 3 fundas mantendrán su iPhone 13 delgado, protegido y con un aspecto fantástico Por Pocket-lint International Promotion · 25 Octubre 2021 Puede obtener todo tipo de estilos y niveles de protección de los estuches de Pitaka.

La instalación de nuevas antenas en los pórticos muy por encima del campo y el cableado de millas de cable para puntos de acceso alrededor del interior de concreto del estadio fueron obstáculos importantes, pero el sistema está en vivo y funcionando sin problemas ahora.

Si los fanáticos del Chelsea lo notan o no, probablemente se deba a cuánto interactúan con sus teléfonos inteligentes en el campo, pero también es una bendición para los residentes en el área local, que anteriormente se habían quedado sin señal telefónica mientras 40,000 personas miraban un partido. . Ese problema debería ser cosa del pasado con la capacidad de red enormemente ampliada que se le ha otorgado a Stamford Bridge.

Por supuesto, aunque Three patrocina al Chelsea, ese no es el caso para el resto de la liga, por lo que no estamos seguros de que la Premier League reciba el mismo tipo de atención, especialmente aquellos en instalaciones más antiguas. Aún así, asumirías que estará en su lugar algún día, por lo que es bueno poder echar un vistazo a cómo se sentirá.

Escrito por Max Freeman-Mills.