Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Three UK ha reintroducido recompensas para sus clientes de pago mensual y PAYG.

Dos años después de deshacerse de la aplicación Wuntu, la red ha lanzado Three +, un servicio más amigable para iOS y Android que ofrece numerosos ahorros y experiencias con descuentos.

Ahora disponible, la aplicación tiene ofertas en visitas guiadas por Stamford Bridge, el estadio de los tres líderes de la Premier League patrocinados, Chelsea. También hay entradas de preventa para el festival de Reading y Leeds del próximo año.

Más cerca de casa, se ofrecen entradas de cine de £ 3 para las visitas de Cineworld. Y, si te apetece hacer un pedido, hay códigos semanales para obtener un 20% de descuento en las entregas de Uber Eats.

Las mejores ofertas de Amazon US Prime Day 2021: ofertas seleccionadas aún en vivo Por Maggie Tillman · 24 Noviembre 2021

Otras asociaciones foody incluyen incentivos con la cadena de restaurantes Frankie & Bennys (para dos comidas principales por £ 10) y SimplyCook.

"Con tantas ventajas adicionales de Three, los miembros pueden poner en marcha un club de cine, invitar a un amigo a cenar o pedir una cita nocturna y hacerla inolvidable", dijo el director de nuevos productos de Three, Andrew Foy. "Y, con más recompensas emocionantes en proceso, nunca ha habido un mejor momento para unirse a Three".

Actualmente está limitado a aquellos con planes de pago mensual y PAYG, pero una pregunta frecuente establece que los clientes de banda ancha y otros Tres podrían incluirse a tiempo.