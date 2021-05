Tres Reino Unido están listos para lanzar finalmente eSIM por completo a finales de este año: ¿incluirá Apple Watch?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Three ha confirmado que lanzará servicios eSIM más adelante en el año, y parece que estos planes también incluirán el Apple Watch .

En un tweet, el servicio de atención al cliente de Three UK dijo que "es posible que haya escuchado que probamos eSIM el año pasado en tiendas minoristas seleccionadas. Esto ya se completó y estamos trabajando en un lanzamiento completo a finales de este año".

De hecho, sabíamos previamente que Three estaba realizando pruebas, y que las había detenido , pero no que se haya confirmado que un lanzamiento completo está en proceso. Sin embargo, Three ha dicho esto antes.

Un usuario ha documentado en una publicación en MoneySavingExpert la frecuencia con la que Three se ha comprometido en exceso y entregado de forma insuficiente en eSIM y, como resultado, logró obtener alguna compensación de la red. En diciembre de 2018, Three sugirió: "Estamos trabajando con Apple para admitir eSIM y planeamos presentarlo lo antes posible". Las fechas de lanzamiento de otoño de 2019 y primavera de 2020 llegaron y se fueron. Luego, las pruebas se retrasaron, aparentemente debido a la pandemia, antes Los ensayos finalmente se lanzaron en septiembre pasado.

Los clientes han estado solicitando eSIM de Three durante un tiempo y sigue siendo extraño que la red no lo haya lanzado, particularmente para Apple Watch. Esta publicación de Facebook de 2018 sobre el soporte de Apple Watch Cellular todavía recibe nuevas publicaciones allí de forma regular y parece que todavía está siendo monitoreada por tres administradores de soporte.

Hay varias publicaciones en ese hilo de Facebook de Three Support, una de las cuales dice que "el plan es que nuestro lanzamiento completo a finales de este año incluya soporte para Apple Watch". Otro dice que los clientes de eSIM existentes, de la prueba, continuarán recibiendo soporte.

Escrito por Dan Grabham.