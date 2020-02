Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Three UK lanzó su red 5G inicial en el Reino Unido en agosto de 2019, con un plan de banda ancha para hogares con sede en Londres. Ahora su servicio móvil completo está disponible en muchas más ubicaciones en todo el país.

Los clientes en 66 pueblos y ciudades de todo el Reino Unido ahora pueden acceder a los servicios 5G, siempre que posean un teléfono habilitado para 5G, como la serie Samsung Galaxy S20 .

Aquí está todo lo que necesita saber sobre la red 5G de Three, incluidos los teléfonos, las ubicaciones de despliegue, los precios y mucho más.

5G es el nombre dado al servicio móvil de próxima generación que promete velocidades más rápidas, menor latencia y señales más estables que nunca.

Se ejecuta simultáneamente con los servicios 4G y 3G, por lo que no deberían verse afectados si no desea cambiar en este momento.

5G requiere nuevo hardware, ya sea teléfonos inteligentes específicos compatibles o enrutadores de banda ancha móvil que puedan acceder a los anchos de banda que utiliza. Sin embargo, las posibilidades son grandes, con los servicios 5G configurados para mejorar los juegos móviles e incluso en el hogar, ofrecer velocidades increíbles de carga y descarga, además de proporcionar conexiones a Internet sin interrupciones y siempre activas para electrodomésticos inteligentes e, incluso, automóviles.

Three lanzó la primera fase de su red 5G a mediados de agosto de 2019. Ofrece una alternativa a Internet de alta velocidad a través del cableado de fibra óptica.

Ahora ha ampliado su red para cubrir servicios móviles 5G en 66 ubicaciones en todo el Reino Unido.

Londres, Cardiff, Glasgow, Manchester, Birmingham, Coventry y Nottingham se encuentran entre los principales lugares que se "encendieron" en febrero de 2020, pero hay una lista completa a continuación.

Actualmente, 5G está disponible en los siguientes pueblos y ciudades del Reino Unido:

Aberdeen

Abingdon-on-Thames

Aldershot

Balloch

Barrow-in-Furness

Basildon

Bañera

Bedford

Birkenhead

Birmingham

Blackpool

Borehamwood

Bradford

Brighton

Bristol

Parque Brookmans

Cannock

Cardiff / Caerdydd

Chatham

Clayton-Le-Woods

Coventry

Crawley

Cullingworth

Doncaster

Dundee

Glasgow

Gorebridge

Grimsby

Guildford

Heanor

Fin de cobertura

Hemel Hempstead

Huddersfield

Inchinnan

Ipswich

Leeds

Leicester

Leyland

Liverpool

Londres

Bajo Stondon

Luton

Maidstone

Manchester

Motherwell

Neston

Newquay

Nottingham

Nuneaton

Peterborough

Plymouth

Preston

Leyendo

Carro rojo

Royston

Sheffield

Shelly Green

Mudar

St. Albans

Sunderland

Swadlincote

Swansea / Abertawe

Swindon

Westhoughton

Wickford

Wigan

Puedes ver el mapa de cobertura de Three aquí.

Three ofrece una selección de teléfonos Android 5G y los hemos enumerado aquí.

squirrel_widget_184610

Three ofrece los tres nuevos teléfonos Samsung Galaxy S20 5G. Ese es el Galaxy S20 de 6.2 pulgadas de mejor valor, el S20 + de 6.7 pulgadas más grande y el líder en especificaciones: el Galaxy S20 Ultra que tiene una pantalla de 6.9 pulgadas.

La gran diferencia entre estos dispositivos se reduce a las cámaras. Si bien el Galaxy S20 y el S20 + son muy similares, la configuración del Galaxy S20 Ultra es completamente diferente, con un sensor de 108 megapíxeles para la cámara principal.

squirrel_widget_161298

Algunos de sus rivales aún deben decidir si incluir el teléfono Huawei en sus alineaciones, pero la incertidumbre política no ha detenido a Three. Este teléfono también tiene acceso a toda la gama de servicios de Google a diferencia de los teléfonos Huawei más nuevos, como el Mate 30 Pro y la próxima serie P40. Viene con una gigantesca pantalla de 7.2 pulgadas.

squirrel_widget_148839

El Xiaomi Mi Mix 3 5G es uno de los teléfonos 5G de mejor valor y tiene una pantalla AMOLED Samsung FHD + 2340 x 1080 FHD + de 6.39 pulgadas. El procesador Qualcomm Snapdragon 855 garantiza que también funcione como los badajos.

squirrel_widget_148824

El buque insignia de Samsung del año pasado será una opción 5G cada vez más barata. El S10 5G viene con una pantalla de 6,7 pulgadas, una batería de 4.500 mAh y un sistema de cuatro cámaras. También está disponible en otros proveedores importantes.

squirrel_widget_167530

Diseñado como una opción de rango medio, pero aún con un gran impacto, el Samsung Galaxy A90 5G es un dispositivo de próxima generación que no arruinará el banco. Ofrece una pantalla gloriosa y un diseño fabuloso y sólido.

Three está ofreciendo el enrutador Huawei a continuación en la actualidad, pero según se informa ofrecerá una opción HTC diferente en el futuro. Huawei fabrica muchos de los enrutadores de banda ancha 4G y 5G de consumo en uso en el Reino Unido.

Three está utilizando el enrutador Huawei 5G CPE Pro para su servicio de banda ancha doméstica 5G. Si se suscribe a un plan, desde £ 22 por mes, este es el dispositivo que obtendrá. Vodafone también ofrece este mismo enrutador; parece que es la mejor opción para 5G estático por ahora.

Three también ha confirmado a Pocket-lint en el pasado que ofrecerá el HTC 5G Hub en el futuro: un enrutador con Android con pantalla y capacidades de reproducción de medios. Sin embargo, todavía no hay señales de esto.

Todavía no hemos visto la red Three en acción por completo, por lo que no podemos darle ninguna velocidad del mundo real en este momento. Le ofreceremos más cuando hayamos probado la red nosotros mismos cuando se expanda a un conjunto más amplio de regiones.

Sin embargo, Three afirma que su red tiene el potencial de ser el más rápido de todos los grandes proveedores, incluidos EE, Vodafone y O2, citando velocidades promedio de 232 Mbps en general con velocidades máximas de más de 1 Gbps posibles.

Esto se debe a que mantiene el espectro en el bloque de 140MHz, incluido el acceso a un negro contiguo de 100MHz que es potencialmente capaz de ofrecer velocidades 5G más rápidas. Otros operadores tienen bloques de 40MHz y 50MHz. Esa situación cambiará un poco cuando Ofcom realice otra subasta de espectro este año.

De hecho, las otras redes no están tan contentas con la situación actual porque creen que puede dar a Tres una ventaja competitiva. Ofcom quiere un límite del 37% en el espectro que una red puede mantener luego de la subasta.

La mejor noticia sobre la oferta móvil 5G de Three es que se ofrece sin costo adicional para los clientes . Sí, es una actualización gratuita para los tres clientes con contrato, solo SIM o planes PAYG.

Por supuesto, necesita un teléfono 5G para acceder a la red súper rápida, pero lo principal es que no necesitará actualizar su tarifa actual.

Los planes 5G ilimitados solo para SIM comenzarán a £ 20 por mes. Los precios del servicio de banda ancha para el hogar 5G de Three comienzan en £ 22 por mes.