Rumores, características y noticias del Sony Xperia 1 IV

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ya hemos visto lanzamientos de teléfonos de la talla de Samsung, Oppo, OnePlus e incluso Apple este año, pero seguimos esperando a Sony Mobile y las adiciones a su línea Xperia.

Se espera un sucesor del Sony Xperia 1 III, aquí está todo lo que hemos oído hasta ahora. Los rumores lo llaman Xperia 1 IV, aunque se ha sugerido que Sony podría volver a cambiar su estrategia de nombres, por lo que, si bien Xperia 1 IV es como nos referimos a él en este artículo, podría llamarse de otra manera cuando llegue.

En cualquier caso, esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el próximo buque insignia Xperia de Sony.

¿Mayo de 2022?

Los rumores afirman que el Sony Xperia 1 IV llegará en mayo de 2022, es decir, un poco más tarde que su predecesor.

El Sony Xperia 1 III se anunció en abril de 2021, aunque no estuvo disponible para pedidos hasta julio de 2021 y no se envió hasta agosto de 2021. El Xperia 1 II, por su parte, se anunció en febrero de 2020, por lo que ya no hay un calendario establecido para los dispositivos Xperia insignia.

En cuanto al precio, se ha informado que el Xperia 1 IV costará entre 1400 y 1600 dólares.

Alto y delgado

Bordes planos

IP68

Negro, verde mate

Sony no ha cambiado demasiado el diseño de sus smartphones insignia Xperia en los últimos dos años. Desde el cambio a la relación de aspecto 21:9, hemos visto dispositivos largos, delgados y estrechos en toda la gama.

Los renders filtrados del Xperia 1 IV muestran bordes planos, biseles en la parte superior e inferior de la pantalla y una carcasa de cámara vertical en forma de píldora en la parte trasera, mucho más discreta que la de sus competidores.

El sensor de huellas dactilares físico dentro del botón de encendido parece estar presente de nuevo en el Xperia 1 IV, junto con un botón de cámara dedicado. El a menudo omitido conector de auriculares de 3,5 mm también parece estar ahí, pero parece que el botón de Google Assistant no estará.

Sony lleva mucho tiempo ofreciendo resistencia al agua y al polvo IP68 en sus dispositivos -mucho antes que otros-, así que es de esperar que el Xperia 1 IV cuente con esto, junto con una parte trasera de cristal y un marco metálico.

Se afirma que las opciones de color serán el negro y el verde mate.

6,5 pulgadas, LTPO?

Relación de aspecto 21:9

4K, 120Hz, HDR

Según los informes, el Sony Xperia 1 IV tendrá una pantalla de 6,5 pulgadas, que es la misma que la del Xperia 1 III. Se dice que será una pantalla LTPO y se espera que vuelva a tener una relación de aspecto 21:9, como ofrecen las versiones anteriores del Xperia 1.

No se ha mencionado la resolución, pero Sony se ha alejado de la tendencia Quad HD+, pasando directamente a una resolución 4K en sus smartphones insignia, así que esperaríamos lo mismo del Xperia 1 IV.

También esperamos una tasa de refresco de 120 Hz y soporte para HDR.

Snapdragon 8 Gen 1

12GB/16GB DE RAM

Batería de 5000mAh

Carga de 30W o 45W

Se ha afirmado que el Sony Xperia 1 IV funcionará con el procesador Snapdragon 8 Gen 1, lo que tendría sentido. Sony lleva mucho tiempo apoyando a Qualcomm, utilizando sus chipsets insignia en sus dispositivos, por lo que optar por el SD 8 Gen 1 en el Xperia 1 IV es muy plausible.

Se dice que habrá variantes de 12 GB y 16 GB de RAM, así como un almacenamiento de 256 GB y 512 GB, con soporte de microSD probablemente. También se afirma que bajo el capó del Xperia 1 IV habrá una batería de 5000mAh, aunque hay informes contradictorios sobre la capacidad de carga rápida.

Algunos rumores afirman que el Xperia 1 IV ofrecerá una carga rápida de 30W, como el Xperia 1 III, mientras que otros afirman que el nuevo buque insignia llegará a los 45W.

Triple cámara trasera

No hay muchos rumores sobre las cámaras del Xperia 1 IV por el momento, pero se ha dicho que habrá un sensor de teleobjetivo a bordo.

El Xperia 1 III tiene una configuración triple de 12 megapíxeles, por lo que es posible que el Xperia 1 IV siga el ejemplo, pero por el momento no lo sabemos.

Esto es todo lo que hemos oído hasta ahora sobre el Sony Xperia IV.

NotebookCheck ha recopilado una serie de filtraciones en torno al Xperia 1 IV, incluyendo información sobre el nombre del dispositivo, el precio y algunos aspectos de diseño y especificaciones.

El filtrador OnLeaks, en colaboración con GizNext, ha presentado una imagen detallada del próximo Sony Xperia 1 IV.

Junto con los renders, se detallaron otras especificaciones clave en la filtración.

El leaker ZackBucks en Weibo afirmó que el Sony Xperia 1 IV podría ser revelado en mayo de 2022, y se revelaron una serie de especificaciones.

Escrito por Britta O'Boyle.