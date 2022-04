Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se espera que Sony Mobile anuncie su próximo smartphone insignia en algún momento antes de que acabe el año y se han producido varias filtraciones que sugieren lo que podríamos esperar.

Las filtraciones, recogidas por NotebookCheck, incluyen información sobre el nombre del dispositivo, el precio y algunos aspectos de diseño y especificaciones.

En primer lugar, se ha afirmado que el Sony Xperia 1 IV podría no llamarse así, ya que los rumores sugieren que Sony está intentando cambiar la estrategia de nombres, una vez más. La serie comenzó como la serie Xperia Z, antes de cambiar a Xperia XZ y ahora la marca actual. Si el patrón sirve de algo, este rumor es muy plausible, ya que cada estructura de nombres ha sobrevivido unos tres años, aunque esperamos que esté equivocado.

Otro rumor ha afirmado que el Xperia 1 IV -que vamos a seguir llamando por ahora- vendrá con carga rápida de 30W como el Xperia 1 III pero con una batería más grande de 5000mAh y una pantalla LTPO. Mientras tanto, algunas carcasas supuestamente para el Xperia 1 IV aparecieron en un sitio de mayoristas chinos mostrando la falta de recorte para el botón de Google Assistant.

Por último, pero no menos importante, también ha habido algunas especulaciones en torno al precio. Al no mencionarse ninguna fuente, vale la pena tomarlo con pinzas por ahora, aunque se ha sugerido que el Xperia 1 IV podría costar entre 1.400 y 1.600 dólares. Por el momento, no sabemos cuándo aparecerá el Xperia 1 IV, aunque no sería de extrañar que lo viéramos pronto, ya que las filtraciones están empezando a aumentar.

Escrito por Britta O'Boyle.