Se filtran el diseño y las especificaciones del Sony Xperia 10 IV

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sony Mobile utilizó anteriormente programas como el Mobile World Congress para revelar sus últimos teléfonos inteligentes, aunque este no ha sido el caso en los últimos años debido a la pandemia mundial, lo que significa que esas plataformas no estaban disponibles. Si bien el MWC se llevó a cabo en 2022, Sony no asistió, lo que significa que todavía esperamos ver a los sucesores del Xperia 10 III y Xperia 1 III .

Sin embargo, según el último informe, podríamos tener una mejor idea de lo que podemos esperar del Xperia 10 IV, que es el teléfono inteligente ligeramente más barato de las ofertas de Sony Mobile, que llega al mercado de gama media.

Leaker OnLeaks , que tiene un buen historial, publicó un video y renders 5K del Sony Xperia 10 IV en asociación con Zoutons , junto con algunas de las especificaciones esperadas. Según los renders, el dispositivo verá un ligero rediseño en comparación con su predecesor, ofreciendo un marco más cuadrado y algunos detalles un poco más premium, como un marco de metal en la carcasa de la cámara trasera.

Se afirma que el Xperia 10 IV medirá 153,3 x 67,3 x 8,4 mm y vendrá con un sensor de huellas dactilares de montaje lateral, como lo hizo el Xperoa 10 III. También se espera que ofrezca una pantalla OLED de 6 pulgadas, que sin duda ofrecerá la relación de aspecto 21:9 que estos dispositivos siempre han ofrecido desde su lanzamiento.

Se dice que funciona con el conjunto de chips Qualcomm Snapdragon 690, ofrece una base de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, tiene una batería de 4000 mAh y viene en opciones de color negro, blanco, verde menta y azul baya. Los rumores sugieren que se lanzará a mediados de 2022.

Escrito por Britta O'Boyle.