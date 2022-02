Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se espera que la serie de teléfonos de menor escala de Sony, el Xperia 5, llegue en su versión de cuarta generación de 2022 como Xperia 5 IV, reemplazando al Xperia 5 III (que revisamos a fines de 2021) .

Pero el nombre del producto no es la parte más importante de la historia: es la sugerencia de que contará con Snapdragon 8 Gen 1 Plus de Qualcomm en su interior. El 'Plus' es la gran conclusión de eso, ya que Qualcomm aún no ha anunciado la supuesta plataforma de mejora.

Sin embargo, Plus seguiría la convención de nomenclatura típica del fabricante de chips, como el procesador interino que se presentará antes de un anuncio típico de fin de año (para lo que probablemente será 8 Gen 2). Aún no está claro exactamente qué traerá la versión Plus a la mesa, pero se espera un poco más de potencia de procesamiento.

De lo contrario, la especificación filtrada del Xperia 5 IV hasta ahora se lee un poco como un dispositivo provisional, a decir verdad, y el rumor del procesador es la característica más importante en la hoja de especificaciones. En otros lugares, la pantalla de 6.1 pulgadas del teléfono y el sistema de cámara trasera triple (que usa tres sensores de 12MP) son un eco exacto del Xperia 5 III anterior.

Sin embargo, se espera que el teléfono Xperia de cuarta generación obtenga un ligero aumento de batería, de 4500 mAh a una capacidad aún no revelada.

¿Cuándo sabremos más? Bueno, el MWC 2022 en Barcelona está a la vuelta de la esquina , pero dudamos que Qualcomm o Sony revelen tales planes futuros; parece demasiado pronto después del anuncio de Snapdragon 8 Gen 1 y demasiado cerca del Xperia 5. Fecha de lanzamiento de octubre de 2021 de III.

Escrito por Mike Lowe.