La palabra "Pro" se agrega a todo tipo de dispositivos, pero rara vez el Pro realmente tiene algo que ver con profesionales. Tomemos el iPhone 11 Pro por ejemplo: no es Pro de ninguna manera, es solo el iPhone superior y, en todo caso, el "Pro" es el más "consumidor" de todos los dispositivos de Apple.

Sony está adoptando un enfoque diferente con el Xperia Pro. Este teléfono solo tendrá una versión limitada y viene con funciones especializadas que lo hacen irrelevante para el consumidor promedio porque en realidad está dirigido a profesionales.

El Xperia Pro toma como base el nuevo teléfono Xperia 1 II de la compañía, pero agrega características que lo convierten en una herramienta para profesionales de la transmisión, junto con las cámaras de Sony. Una gran parte de esto es la antena 5G de 360 grados, que permite la mejor conexión a mmWave 5G, con un monitor que le permitirá realizar un seguimiento de la fuerza de su conexión. También es compatible con Sub6.

Está diseñado para que pueda mirar el teléfono conectado y ver que todavía tiene una conexión sólida para su transmisión.

El teléfono también cuenta con una conexión micro HDMI. Esto permitirá una conexión directa a la cámara trabajando con videocámaras profesionales y cámaras DSLR.

En otros lugares, la especificación es la misma que la del Xperia 1 II, aunque el diseño del Xperia Pro se ha modificado ligeramente para mejorar la recepción 5G.

Sony nos dijo que este dispositivo no se lanzará en el Reino Unido, pero como se trata de una herramienta profesional en lugar de un teléfono inteligente de consumo, eso probablemente no te preocupe demasiado. Técnicamente, todavía está en desarrollo y no tenemos idea de cuánto costará.