Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Sony Mobile lanza sus teléfonos regularmente, a menudo utilizando dos puntos en el año para actualizar la línea, algo que ha hecho de manera confiable durante los últimos años.

Entonces, ¿qué podemos esperar del próximo teléfono Sony ? Estamos analizando las filtraciones y los rumores mientras rastreamos el próximo dispositivo de Sony hasta su lanzamiento.

Anuncio del lunes 24 de febrero

Sony Mobile celebra conferencias de prensa el lunes del Mobile World Congress 2020 , y este año no es una excepción, con un evento reservado para el lunes 24 de febrero de 2020, a las 08:30 a.m. CET.

Eso al menos confirma que Sony tiene algo de qué hablar en el show, aunque nunca tuvimos ninguna duda al respecto.

Se dice que el precio ronda los RMB6000, que serían £ 700 u $ 870, aunque los intercambios directos rara vez son precisos entre los precios chinos y otras regiones.

Cuando Sony lanzó el Xperia 1 y 10, dijo que se quedaría con el uso de esos nombres. Luego introdujo el Xperia 5 en el medio, pero tal como lo entendemos, Sony Mobile quiere adherirse a Xperia 1 (buque insignia 4K), 5 (otro buque insignia) y 10 (rango medio).

Exactamente cómo Sony nombrará el próximo teléfono Xperia que no conocemos. Xperia 2 se ha sugerido mucho, se ha sugerido Xperia 5 Plus, y aquí hay cierta prioridad, ya que ya hay un Xperia 10 Plus . Hasta ahora no hay nada concreto para seguir, pero también hemos visto la sugerencia de Sony Xperia 1.1, Xperia 0 y Xperia 1 Premium.

168,2 x 71,6 x 8,1 mm

Bordes planos

La mejor pista que tenemos para el próximo teléfono de Sony es un conjunto de renders de un filtrador confiable, @OnLeaks . Estos se compartieron bajo el nombre de Sony Xperia 5 Plus, pero admitió estar confundido sobre el enfoque que Sony estaba tomando para nombrar.

Los puntos clave de estos renders están en torno al diseño. Muestra un marco aplanado, que nos da un teléfono 21: 9 con biseles más pequeños y bordes planos. Es una reminiscencia del iPhone 4, pero el Xperia Z original también tenía lados planos.

Ya sea que las imágenes filtradas sean el próximo teléfono de Sony o no, al menos sugieren cómo evolucionará el diseño, pero este teléfono es más grande que el Xperia 1 según esas especificaciones filtradas, lo que significa que es bastante grande.

Pantalla OLED de 6.6 pulgadas, aspecto 21: 9

Tras haber pasado a 21: 9, estamos seguros de que el próximo teléfono de Sony se adherirá a este aspecto. Las especificaciones filtradas sugieren una pantalla de 6.6 pulgadas, con un pequeño bisel a la izquierda o derecha y una frente y barbilla reducidas en comparación con el Xperia 1 y Xperia 5.

Lo que aún no sabemos es la resolución. Sony tiende a ofrecer su teléfono "premium" con una pantalla 4K (según el Xperia 1) o en Full HD (según el Xperia 5). Con una pantalla más grande que el Xperia 1, podría ser un reemplazo para el teléfono 4K, o una versión Plus del Xperia 5 como se sugiere.

Qualcomm Snapdragon 865, 12GB RAM

Toma de auriculares de 3,5 mm

Posiblemente un teléfono 5G

El punto de partida para las fugas de hardware para el próximo teléfono Xperia proviene de un informe Geekbench que apareció para un dispositivo Snapdragon 865 con 12 GB de RAM y un número de modelo Xperia desconocido. Esto podría apuntar a especificaciones futuras para este próximo teléfono Xperia, o simplemente podría ser un prototipo de prueba, pero Sony ha usado históricamente el último hardware Qualcomm.

Posteriormente hemos visto rumores de que este podría ser un teléfono 5G, utilizando el módem X55 5G de Qualcomm.

El escáner de huellas dactilares montado en el lateral persiste y, según la experiencia del Xperia 5, esa no es la mejor solución. También parece que la toma de auriculares de 3.5 mm podría estar regresando. Recientemente, esto se ha reservado para dispositivos de rango medio, por lo que no estamos seguros de si se trata de un cambio de dirección.

Sistema de cámara cuádruple sugerido

48 o 64MP principal, 12MP de ancho, zoom de 12MP

Aquí es donde las cosas se ponen un poco desordenadas, porque la imagen de la cámara está lejos de ser clara. A mediados de 2019 hubo la sugerencia de que veríamos un sistema de seis cámaras de Sony, incluidas algunas especificaciones para esas cámaras, pero no había nada que justificara lo que harían todas estas lentes.

Más recientemente, los renders sugieren un sistema de cuatro cámaras, y se ha sugerido que habrá una cámara principal de 48 o 64 megapíxeles, una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles y un teleobjetivo 3x de 12 megapíxeles, junto con un tiempo de cámara de vuelo. Algunos de los detalles pueden ser un poco confusos aquí si Sony está lanzando más de un teléfono.

Para la cámara frontal hemos visto sugerencias de 8 megapíxeles y 10 megapíxeles, con una sugerencia de un sensor de tiempo de vuelo frontal también.

Aquí están todos los rumores y filtraciones sobre el próximo teléfono Sony Xperia.

Informes de China sugieren que el nuevo teléfono Sony lanzado en el MWC estará habilitado para 5G, junto con algunos otros detalles de especificaciones.

Los renderizados de una fuente confiable nos dan un buen vistazo a un próximo dispositivo Xperia con algunas especificaciones.

¡Aquí viene tu primer vistazo, que supongo que se lanzará como #SONY # XPERIA5Plus ! (¿Quién sabe realmente sobre esquemas de nombres hoy en día? ...)



Video de 360 ° + magníficos renderizados de 5K + dimensiones + pocas especificaciones, en nombre de ... Yo y @Slashleaks ...



-> https://t.co/AoQROn7PVg pic.twitter.com/6Dooemv4Ep - Steve H.McFly (@OnLeaks) 6 de enero de 2020

La información proveniente de Geekbench sugiere que hay una prueba de dispositivo Xperia con Snapdragon 865 y 12 GB de RAM.

Las primeras especificaciones describen la composición de un sistema de seis cámaras para un próximo teléfono Sony.