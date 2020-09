Lanzamiento de Sony Xperia 2020: cómo verlo en línea y qué esperar

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sony ha anunciado que su último anuncio de teléfono Xperia tendrá lugar a mediados de septiembre.

Tuvimos el debut del Xperia 1 II de Sony a principios de año y ahora parece que la versión un poco más pequeña es inminente, llamada Xperia 5 II. Esperamos un teléfono de 6.1 pulgadas frente a la pantalla de 6.5 pulgadas del teléfono más grande. De hecho, muchos de los detalles del teléfono se han filtrado y lo explicaremos a continuación.

El evento Sony Xperia tendrá lugar en línea el 17 de septiembre. La nota clave comenzará a las 8 a. M. GMT. Aquí están las diferentes horas locales:

Londres: 8 a. M. GMT

París / Berlín / Ámsterdam / Madrid: 9:00 h CET

Nueva York: 3 a. M. EST

San Francisco: 12:00 a. M. PST

Tokio: 5 p.m. JST

Sony ha confirmado que albergará una transmisión en vivo para el evento y podrá verla a través de la cuenta de YouTube de Sony Xperia e insertaremos ese video en la parte superior de esta historia para que lo vea.

El Sony Xperia 5 II está configurado para presentar el mismo chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G que el Xperia 1 II, notable porque Sony no ha decidido actualizar al 865 Plus más nuevo, no es que realmente importe mucho en nuestra opinión. El nuevo teléfono también contará con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, además habrá una ranura para tarjeta microSD para capacidad de expansión.

La pantalla está configurada para ser una pantalla de 6.1 pulgadas como se mencionó, con una frecuencia de actualización de 120 hz, como estamos viendo en muchos dispositivos insignia ahora.

El Xperia 5 II también contará con una batería de 4.000 mAh, carga rápida y lentes de cámara con teleobjetivo y triple gran angular / ultraancho, todos los cuales serán de 12 megapíxeles.

Escrito por Chris Hall y Dan Grabham.