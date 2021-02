Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sky Mobile ha lanzado una iniciativa para sus clientes que conocen a alguien que necesita datos de Internet pero no puede pagarlos.

Ahora pueden compartir sus propios datos no utilizados con familiares o amigos a través de una tarjeta SIM de datos adicional gratuita.

Sky Mobile ofrece una característica exclusiva de Piggybank que permite a los usuarios almacenar datos no utilizados cada mes para acceder a ellos en una fecha posterior. Sin embargo, muchos todavía no lo necesitan. Es por eso que, a partir de hoy (10 de febrero de 2021), ahora tienen la opción de recargar una SIM adicional con algunos o todos esos datos de repuesto para que los use otra persona.

"Sabemos que mucha gente ha transferido datos sobrantes durante el último año, por lo que estamos haciendo posible que los compartan con alguien que realmente los necesite", dijo el director gerente de Sky Mobile, Paul Sweeney.

"Ya sea que se esté dando datos a un abuelo para que se mantenga conectado o para ayudar a otros que están educando en casa, esperamos que esta tarjeta SIM gratuita contribuya de alguna manera a proporcionar un impulso de datos muy necesario".

Los clientes pueden agregar una tarjeta SIM gratuita adicional a su cuenta visitando una página dedicada en Sky.com .

Una vez llegados y activados, pueden usar la aplicación My Sky para transferir datos de repuesto a la SIM.

Escrito por Rik Henderson.