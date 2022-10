La filtración de la carcasa del Samsung Galaxy S23 podría confirmar los cambios en la protuberancia de la cámara

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Una nueva filtración de supuestas carcasas del Samsung Galaxy S23 podría significar un ajuste de la protuberancia de su cámara, o más exactamente, la ausencia de ella.

Una filtración anterior sugería que Samsung iba a prescindir de la protuberancia de la cámara este año, y que cada lente sobresaldría de la parte trasera del teléfono por separado. Se trata de un nuevo aspecto, aunque se espera que el resto del teléfono no suponga un gran cambio con respecto al modelo Galaxy S22 del año pasado.

Gracias a un filtrador de Twitter, Universal Ice, hemos podido ver dos imágenes de supuestas fundas para el Galaxy S23.

Ha aparecido la funda protectora del Samsung Galaxy S23 pic.twitter.com/inV3IAP6L1- Ice universe (@UniverseIce) October 3, 2022

La primera es un asunto púrpura, mientras que la otra es algo que se describe mejor como verde lima. Ambos son un gusto adquirido, pero también confirman las nuevas cámaras: la carcasa tiene tres agujeros individuales, uno para cada lente de la cámara.

Es cierto que este cambio no es muy grande, pero no deja de ser notable porque elimina la habitual gran meseta de la cámara con la que todos estamos familiarizados. Sin embargo, es poco probable que afecte a la calidad general de las imágenes que toman las cámaras. Simplemente significa que cada lente de la cámara es algo propio y no parte de una joroba mayor con la que tienen que lidiar los fabricantes de carcasas.

En cuanto a la veracidad de estas filtraciones, parecen ser legítimas basándose en un par de factores. En primer lugar, Ice Universe tiene un sólido historial en este sentido. En segundo lugar, las fundas compartidas aquí se parecen a las fundas oficiales de Samsung vendidas para el Galaxy S22 saliente.

En cualquier caso, lo sabremos con certeza a principios de 2023, cuando Samsung presente su nueva línea.

