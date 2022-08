Samsung Galaxy S23: ¿Cuál es la historia hasta ahora?

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Samsung lanza unos cuantos smartphones cada año, desde la gama Galaxy S a principios de año, hasta las gamas Galaxy Z hacia la última mitad del año, junto con unos cuantos dispositivos Galaxy A a lo largo de todo el año.

La serie Galaxy S22 se lanzó a principios de 2022, por lo que sus predecesores probablemente se presentarán a principios de 2023, aunque ya ha habido rumores sobre lo que podríamos esperar del próximo buque insignia de la serie Galaxy S.

A continuación, todo lo que hemos oído hasta ahora sobre la gama Samsung Galaxy S23.

Febrero de 2023

El Samsung Galaxy S23 llegará probablemente a principios de 2023 - probablemente en torno al mes de febrero - aunque por ahora no hay nada confirmado.

En el pasado, casi todos los dispositivos Galaxy S se han lanzado en el Mobile World Congress o cerca de él, que tiene lugar hacia finales de febrero. La única excepción a esta regla fue el Galaxy S21, que se lanzó un poco antes, en enero de 2021.

En cuanto al precio, la gama Galaxy S22 comienza en 769 libras esterlinas en el Reino Unido y 799 dólares en Estados Unidos, mientras que el S22+ comienza en 949 libras esterlinas en el Reino Unido y 999,99 dólares en Estados Unidos y el S22 Ultra comienza en 1149 libras esterlinas en el Reino Unido y 1199,99 dólares en Estados Unidos.

Por el momento no está claro si Samsung mantendrá los mismos precios, como hizo entre el Galaxy S21 y el S22, o los aumentará ligeramente, pero imaginamos que los nuevos dispositivos estarán dentro de una horquilla similar.

¿Cambio en el diseño?

Todavía no hay rumores sobre el diseño de la serie Galaxy S23, por lo que no está claro si veremos un cambio de diseño este año o no.

La diferencia de diseño entre el S22 y el S21 era muy pequeña, así que es posible que esta vez haya algún cambio más, pero por ahora no se sabe nada.

Pase lo que pase, es probable que el S23 y el S23+ compartan similitudes, mientras que el S23 Ultra será probablemente el dispositivo más premium.

¿Tamaños similares?

Se espera que el Ultra tenga una mejor pantalla en general

Al igual que los diseños, aún no hay muchos detalles sobre las especificaciones de la pantalla de la línea Galaxy S23. Es de esperar que los tamaños de pantalla sean similares a los del Galaxy S22, S22 Plus y S22 Ultra respectivamente, aunque nunca se sabe, Samsung podría mezclarlos.

Se ha sugerido que el Galaxy S23 Ultra podría venir con una pantalla de cuatro bordes. El S22 Ultra tiene los bordes curvados a la izquierda y a la derecha, aunque una pantalla de cuatro bordes implicaría que la parte superior y la inferior también podrían ser curvas.

Como referencia, el Samsung Galaxy S22 tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que el S22+ tiene una pantalla de 6,6 pulgadas. Ambas tienen una resolución Full HD+ y ambas tienen una tasa de refresco entre 10Hz y 120Hz.

El S22 Ultra, por su parte, tiene una pantalla de 6,81 pulgadas con una resolución Quad HD+ y una tasa de refresco entre 1Hz y 120Hz. Tanto el S22 como el S22+ tienen pantallas planas, mientras que el S22 Ultra tiene una pantalla curva.

¿Sólo procesadores Qualcomm?

La línea Samsung Galaxy S suele funcionar con los últimos procesadores Qualcomm y Exynos, dependiendo de la región. Sin embargo, se ha afirmado que Samsung podría prescindir de Exynos en el S23 y quedarse sólo con Qualcomm.

El chip de Qualcomm que probablemente utilizará el S23 es la próxima plataforma Snapdragon, que normalmente se anuncia en diciembre. Es de esperar que se llame Snapdragon 8 Gen 2, tras el Snapdragon 8 Gen 1 y el Snapdragon 8+ Gen 1, aunque por el momento no se ha confirmado el nombre.

En caso de que Samsung siga ofreciendo chips Exynos en algunas regiones, se ha mencionado el Exynos 2300. Sin embargo, se rumorea que ese chip no puede competir con el equivalente de Qualcomm en todos los aspectos.

¿Nueva cámara frontal?

¿Sensor de 200 MP para el Ultra?

El departamento de cámaras es el que más rumores ha visto hasta ahora. Se ha afirmado que el Samsung Galaxy S23 Ultra ofrecerá un sensor HP2 de 200 megapíxeles.

También se ha hablado de que el Galaxy S23 podría ofrecer una cámara frontal mejorada, pasando del pargo de 10 megapíxeles que hemos visto constantemente en los últimos dos años, a un pargo de 12 megapíxeles.

Aquí está todo lo que hemos oído hasta ahora sobre el Samsung Galaxy S23. Iremos dejando aquí las novedades que vayan apareciendo.

Ice Universe afirma que el Samsung Galaxy S23 podría contar con un sensor aún no anunciado que se situaría entre el HP1 y el HP2 de 200 MP. Se especula que, dado que los Isocell HP1 y HP3 tienen píxeles de 0,64μm y 0,56μm de tamaño, el HP2 probablemente se encontrará en el medio con 0,60μm.

En su llamada de resultados del tercer trimestre de 2022, Qualcomm dijo: "La forma en que debes pensar en ello es que Snapdragon impulsará su línea de productos Galaxy, sus productos insignia Galaxy. Y lo que puedo decir en este momento es que estábamos al 75% en el Galaxy S22 antes del acuerdo. Deberían pensar en que vamos a ser mucho mejores que eso en el Galaxy S23 y más allá.

"Es un acuerdo de varios años. Y es - eso es probablemente lo que puedo decir. Deberías pensar en que alimentemos sus dispositivos a nivel global".

El analista de la industria Ming-Chi Kuo afirmó que Samsung se ceñirá exclusivamente a los procesadores Qualcomm Snapdragon en los próximos dispositivos de la serie S, sugiriendo que abandonará los chipsets Exynos para las variantes internacionales.

Según fuentes deGalaxyClubNL, el Galaxy S23 tendrá una nueva cámara selfie de 12 MP, frente a los 10 MP que tienen los teléfonos Galaxy desde hace unos años.

Se ha sugerido que el Galaxy S23 Ultra podría venir con pantalla de cuatro bordes.

Escrito por Britta O'Boyle.