El Samsung Galaxy S23 podría tener una cámara frontal mejorada

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Samsung podría estar actualizando un componente principal de su línea de smartphones insignia Galaxy S23, según un nuevo informe.

GalaxyClubNL dice que ha escuchado de fuentes que el teléfono tendrá una nueva cámara selfie de 12MP, en comparación con los 10MP que los teléfonos Galaxy han tenido desde hace unos años.

Aunque los componentes exactos pueden haber cambiado, y las mejoras significativas de software han traído un mejor rendimiento de selfie, todavía es agradable escuchar que podríamos estar recibiendo un aumento de la resolución en bruto.

Esto podría significar unos selfies más nítidos en los teléfonos que tendrían un buen rendimiento en este aspecto incluso si no hubiera cambiado nada, aunque deja una gran variable potencial.

Lascámaras bajo la pantalla (UPC) están empezando a ser un poco más comunes, y si Samsung está revisando la cámara selfie en su teléfono principal, podría ser el momento de avanzar a un nuevo formato por completo mediante el uso de una UPC en sí.

No ha habido ninguna sugerencia oficial por parte de Samsung de que vaya a avanzar en esta dirección, pero eso no es ninguna sorpresa: no es de esperar que se conozcan detalles oficiales sobre el teléfono hasta dentro de mucho tiempo.

Escrito por Max Freeman-Mills.