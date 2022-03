Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La serie Galaxy Note de Samsung podría haber iniciado la tendencia de los grandes teléfonos inteligentes, o phablets, como se los conoció por primera vez, pero parece que la serie está entregando su legado al Galaxy S Ultra a partir de ahora.

Según un informe del sitio coreano Dailian , Roh Tae-moon, jefe de la división de negocios Mobile Experience (MX) de Samsung Electronics, dijo a los periodistas en el MWC 2022: "El Galaxy Note saldrá como 'Ultra'".

Si bien la cita se pierde un poco en la traducción, la esencia general sugiere que el Galaxy Note ya no existirá. No es demasiado sorprendente dado que la serie Galaxy Note no apareció en 2021 y luego Samsung presentó el Galaxy S22 Ultra, que se parecía mucho más a Note que sus hermanos S22 , lo que sugiere que era prácticamente un Galaxy Note rebautizado.

El Samsung Galaxy S22 Ultra cuenta con un S Pen incorporado, la principal característica distintiva de la serie Galaxy Note, y también ofrece un diseño ligeramente más cuadrado que el S22 y S22+ estándar, que nuevamente es una característica muy Note.

Nos comunicamos con Samsung para obtener una declaración oficial, pero si esperaba un Galaxy Note 22 , es posible que desee considerar el Galaxy S22 Ultra en su lugar. Es probable que la ranura de lanzamiento del Galaxy Note sea ocupada por la serie Galaxy Z en el futuro si el informe es preciso. RIP Galaxy Note, estuviste genial.

Escrito por Britta O'Boyle. Edición por Rik Henderson.